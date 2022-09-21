Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, кому помолиться, а кого поздравить с именинами
21 сентября 2022 года празднуется Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник входит в список двунадесятых - 12 важнейших православных событий после Пасхи.
Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого праздника, а также у кого именины.
В этот день подчеркивается, что Божия Матерь является большой праведницей, помощницей и заступницей людей, покровительницей сельского хозяйства, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей.
Сегодня молятся о защите детей, о зачатии ребенка, воссоединении семьи, улучшении отношений между супругами, а также читают Тропарь и Кондак праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Также читаются три богородичные молитвы и Величание Богородице.
В это время также убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук. Все летние работы заканчивались, и крестьяне благодарили Богородицу за урожай и просили ее помощи на следующий год. Также в этот день заготавливают калину.
Главные приметы этого праздника
- Если весь день солнечно и ясно, то такая погода сохранится до конца октября.
- Если на улице туман - жди частых осенних дождей.
- День начался с дождя - ливни будут идти весь ближайший месяц.
- Пасмурно и моросит — к холодной зиме.
- На траве роса - к заморозкам.
- Если птицы летают высоко - зима придет нескоро, а вот если низко - пора доставать теплую одежду.
Что нельзя делать в этот день
- В день Рождества Богородицы нельзя работать, заниматься рукоделием, убираться.
- Строго запрещено ругаться.
- В этот день принято заниматься благотворительностью. Нуждающимся и просящим подают милостыню.
День ангела сегодня празднуют: Георгий, Иван, Мария.
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