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Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, кому помолиться, а кого поздравить с именинами

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Среда 21 сентября 2022 06:01
Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, кому помолиться, а кого поздравить с именинами Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

21 сентября 2022 года празднуется Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник входит в список двунадесятых - 12 важнейших православных событий после Пасхи.

Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого праздника, а также у кого именины.

В этот день подчеркивается, что Божия Матерь является большой праведницей, помощницей и заступницей людей, покровительницей сельского хозяйства, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей.

Сегодня молятся о защите детей, о зачатии ребенка, воссоединении семьи, улучшении отношений между супругами, а также читают Тропарь и Кондак праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Также читаются три богородичные молитвы и Величание Богородице.

В это время также убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук. Все летние работы заканчивались, и крестьяне благодарили Богородицу за урожай и просили ее помощи на следующий год. Также в этот день заготавливают калину.

Главные приметы этого праздника

  • Если весь день солнечно и ясно, то такая погода сохранится до конца октября.
  • Если на улице туман - жди частых осенних дождей.
  • День начался с дождя - ливни будут идти весь ближайший месяц.
  • Пасмурно и моросит — к холодной зиме.
  • На траве роса - к заморозкам.
  • Если птицы летают высоко - зима придет нескоро, а вот если низко - пора доставать теплую одежду.

Что нельзя делать в этот день

  • В день Рождества Богородицы нельзя работать, заниматься рукоделием, убираться.
  • Строго запрещено ругаться.
  • В этот день принято заниматься благотворительностью. Нуждающимся и просящим подают милостыню.

День ангела сегодня празднуют: Георгий, Иван, Мария.

Смотрите также, календарь церковных праздников на октябрь 2022.

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