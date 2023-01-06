Різдво Христове 7 січня: що суворо заборонено, щоб не накликати біду

Найсуворіші заборони Різдва Христового

Як у в будь-яке велике церковне свято, забороняється працювати. Це поширюється, як на побутові домашні справи, так і на більш тяжку роботу. Все треба встигнути зробити заздалегідь, а свято провести в колі сім'ї, насолоджуючись відпочинком.

За святковим столом варто скуштувати кожну страву, які стоять на столі. А коли залишаєте стіл, не можна, щоб тарілки були порожніми, там треба лишити шматочок хліба.

Різдво не рекомендується відзначати одному, адже це сімейне свято. При цьому, господарям забороняється залишати стіл раніше за гостей, адже це до злиднів в домі.

До столу не можна сідати у чорному, старому, брудному одязі. Краще віддайте перевагу світлим відтінкам вбрання.

Не варто стригтися чи купатися, особливо якщо мова йде про відвідування лазні чи прийняття ванної кімнати.

Подружжю не варто кохатися в цей день.

Звісно ж не можна лаятися, лихословити, бажати комусь зла, сваритися з рідними та близькими.

Не дозволяється в цей день різати домашню худобу, полювати, а також рибалити.

Не рекомендується в цей день виходити з дому до світанку, виносити сміття та взагалі переїжджати.

Церква також вносить заборони на ворожіння, особливо молодим дівчатам, адже можна прогадати свою долю.

Що можна і треба робити на Різдво

В цей день можна загадати найзаповітніше бажання. Згідно з повір'ям, воно обов'язково здійсниться.

На свято дозволено укладати шлюб і вінчатися, хрестити дитину, освячувати продукти. Можна відвідати богослужіння або ж прочитати молитву вдома.

На Різдво дозволені алкоголь, м'ясні та молочні продукти, адже напередодні завершується 40-денний різдвяний піст і знімаються всі харчові обмеження.

На Різдво варто запросити до себе додому близьких і друзів, або прийти до них в гості. Проведіть свято разом, щоб отримати благословення для вашої родини.

Якщо ви давно планували щось купити - Різдво ідеальний день для цього. Куплена 7 січня річ принесе радість і довго служитиме.