Рождество Христово 7 января: что запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Строгие запреты Рождества Христова

Как и в любой большой церковный праздник, запрещается работать. Это распространяется как на бытовые домашние дела, так и на более тяжелую работу. Все нужно успеть сделать заранее, а праздник провести в кругу семьи, наслаждаясь отдыхом.

За праздничным столом стоит отведать каждое блюдо, стоящее на столе. А когда оставляете стол, нельзя чтобы тарелки были пустыми, там нужно оставить кусочек хлеба.

Рождество не рекомендуется отмечать одному, ведь это семейный праздник. При этом, хозяевам запрещается покидать стол раньше гостей, ведь это к бедности в доме.

К столу нельзя садиться в черной, старой, грязной одежде. Лучше отдайте предпочтение светлым оттенкам наряда.

Не стоит стричься или купаться, особенно если речь идет о посещении бани или принятии ванной комнаты.

Супругам не стоит заниматься любовью в этот день.

Конечно же нельзя ругаться, злословить, желать кому-то зла, ссориться с родными и близкими.

Не разрешается в этот день резать домашний скот, охотиться, а также рыбачить.

Не рекомендуется в этот день выходить из дома до рассвета, выносить мусор и вообще переезжать.

Церковь также вносит запреты на гадания, особенно молодым девушкам, ведь можно прогадать свою судьбу.

Что можно и нужно делать на Рождество

В этот день можно загадать самое заветное желание. Согласно поверью, оно обязательно сбудется.

На праздник разрешено заключать брак и венчаться, крестить ребенка, освящать продукты. Можно посетить богослужение или прочитать молитву дома.

В Рождество разрешены алкоголь, мясные и молочные продукты, ведь накануне завершается 40-дневный рождественский пост и снимаются все пищевые ограничения.

На Рождество стоит пригласить к себе домой близких и друзей или прийти к ним в гости. Проведите праздник вместе, чтобы получить благословение для вашей семьи.

Если вы давно планировали что-то купить – Рождество идеальный день для этого. Купленная 7 января вещь принесет радость и будет долго служить.