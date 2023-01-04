Кутя корисна чи шкідлива? Кому точно не можна їсти різдвяну страву

Традиційна різдвяна страва кутя має унікальний склад і смак, але їсти її, особливо багато, можна далеко не всім. Що ж не так з українською обрядовою стравою, і кому не варто нею зловживати?

Про це в Instagram розповів лікар Михайло Цюрак.

Вплив куті на організм за її традиційними складниками

Пшениця

Цільні зерна пшениці містять велику кількість вітамінів групи В та клітковини, а також рослинний білок.

Проте пшениця може спричиняти здуття кишківника, тому страви з нею варто з обережністю вживати людям, що мають проблеми з травленням.

А от людям з непереносністю глютену пшеницю варто замінити на іншу безглютенову крупу, наприклад, на рис.

Мак

Зернятка маку містять рослинні жири та білок, які легко засвоюються організмом. А от у великій кількості мак викликати сонливість чи закреп, тому не зловживайте.

Волоські горіхи

Це відмінне джерело вітамінів та білка. Однак вони є потенційними алергенами (власне, як і всі інші горіхи), тож їх варто з обережністю споживати алергікам.

Кутя - корисна страва, але в міру (фото: instagram)

Сухофрукти

Вони є відмінним джерелом калію - важливого елементу, необхідного для роботи серця.



Мед

Натуральний продукт містить фруктозу, яка має нижчий глікемічний індекс, ніж цукор. Тож варто додавати в кутю лише натуральний мед, адже штучний мед може містити небажані хімічні додатки.

При цьому мед протипоказаний дітям до одного року та є потенційним алергеном.



Можемо підсумувати, що кутя - безперечно є джерелом важливих речовин для нашого організму, проте споживати її варто в міру.