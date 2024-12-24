Різдво 2024: де дивитися святкові богослужіння онлайн

Різдво Христове 2024 в Україні святкують 25 грудня. З початку повномасштабного вторгнення, багато українців не мають змоги або бояться ходити до церкви на богослужіння через регулярні повітряні тривоги. На щастя, є онлайн-трансляції святкових богослужінь з храмів ПЦУ і УГКЦ.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, де дивитися Різдвяні богослужіння 25 грудня онлайн на YouTube, в Facebook та по телебаченню.
Сьогодні, 24 грудня, українці відзначають Святвечір. Богослужіння починаються з Всенічного бдіння, у навечір'я Різдва Христового. Богослужіння розпочнеться о 17:00 у Свято-Михайлівському соборі у Києві.
Наступного дня, 25 грудня, відбудеться Святкова Божественна літургія. Вона розпочнеться о 9:00.
Богослужіння Православної церкви України очолить митрополит Епіфаній.
Як зазначено ПЦУ, дивитися богослужіння можна на:
Також трансляцію Різдвяних богослужінь можна дивитися на YouTube-каналі "Перший".
Крім цього, трансляцію богослужіння буде проводити Спасо-Преображенський собор ПЦУ. Доєднатися до більшості трансляцій можна на YouTube-каналі собору.
Богослужіння починається у надвечір'я Різдва Христового, 24 грудня:
25 грудня, в день Різдва, в Спасо-Преображенському соборі відбудуться такі служби:
Різдвяне богослужіння УГКЦ відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Проводити святкові служби буде предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав:
Дивитися трансляцію богослужіння можна на телеканалі "Суспільне.Культура", а також на "Живому телебаченні" та YouTube-каналі "Перший".
Нещодавно ми розповідали про те, яку страву треба з'їсти першою на Святвечір.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт та офіційна Facebook-сторінка ПЦУ, сайт УГКЦ, YouTube-каналі "Перший", "Живе телебачення".