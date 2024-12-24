UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Різдво 2024: де дивитися святкові богослужіння онлайн

Де дивитися богослужіння ПЦУ (ілюстративне фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

Різдво Христове 2024 в Україні святкують 25 грудня. З початку повномасштабного вторгнення, багато українців не мають змоги або бояться ходити до церкви на богослужіння через регулярні повітряні тривоги. На щастя, є онлайн-трансляції святкових богослужінь з храмів ПЦУ і УГКЦ.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, де дивитися Різдвяні богослужіння 25 грудня онлайн на YouTube, в Facebook та по телебаченню.

Де дивитися Різдвяні богослужіння ПЦУ

Сьогодні, 24 грудня, українці відзначають Святвечір. Богослужіння починаються з Всенічного бдіння, у навечір'я Різдва Христового. Богослужіння розпочнеться о 17:00 у Свято-Михайлівському соборі у Києві.

Наступного дня, 25 грудня, відбудеться Святкова Божественна літургія. Вона розпочнеться о 9:00. 

Богослужіння Православної церкви України очолить митрополит Епіфаній.

Як зазначено ПЦУ, дивитися богослужіння можна на:

Також трансляцію Різдвяних богослужінь можна дивитися на YouTube-каналі "Перший".

Крім цього, трансляцію богослужіння буде проводити Спасо-Преображенський собор ПЦУ. Доєднатися до більшості трансляцій можна на YouTube-каналі собору.

Богослужіння починається у надвечір'я Різдва Христового, 24 грудня: 

  • 8:00 - Великі часи і Божественна літургія святителя Василія Великого 
  • 17:00 - Всенічне бдіння Різдво Христового 

25 грудня, в день Різдва, в Спасо-Преображенському соборі відбудуться такі служби:

  • 7:15 - рання Божественна літургія 
  • 9:00 - пізня Божественна літургія
  • 17:00 - Вечірня

Де дивитися Різдвяні богослужіння УГКЦ

Різдвяне богослужіння УГКЦ відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Проводити святкові служби буде предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав:

  • 24 грудня о 17:00 - Велике повечір'я з літією 
  • 25 грудня о 7:30 - Різдвяна утреня, а також архієрейська Божественна літургія

Дивитися трансляцію богослужіння можна на телеканалі "Суспільне.Культура", а також на "Живому телебаченні" та YouTube-каналі "Перший".

Нещодавно ми розповідали про те, яку страву треба з'їсти першою на Святвечір.

Читайте також, чи можна двічі відзначати Різдво.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт та офіційна Facebook-сторінка ПЦУ, сайт УГКЦ, YouTube-каналі "Перший", "Живе телебачення".

Читайте РБК-Україна в Google News
РіздвоПЦУСочельник