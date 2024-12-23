У ПЦУ назвали страву, яку треба з'їсти першою у святвечір

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Основні традиції Різдвяного святвечора

Різдвяний святвечір - це останній день передсвята Різдва Христового, який завершує 40-денний Різдвяний піст, а також вирізняється особливим богослужінням і неповторною атмосферою в українських храмах.

"Уставні відправи цього дня складатимуть великі часи та зображальні, після чого буде звершуватись Літургія за чином святителя Василія Великого. Облачення священнослужителів у цей день буде білого кольору, що символізуватиме нетварне Божественне Світло, духовну чистоту", - розповіли у ПЦУ.

Зазначається, що для українських родин Різдвяний святвечір є одним з найулюбленіших свят, багатий на добрі й старовинні традиції.

За спроможністю кожної родини, українці:

готують вечерю з 12-ти страв

запрошують рідню до святкового столу

носять батькам "вечерю"

У ПЦУ зауважили, що серед страв святкової вечері обов'язково має бути кутя, або коливо.

"Це варена пшениця з медом і маком, яку зазвичай споживають першою. Пшениця, як зерно, щороку оживає, тому є символом вічності, мед - символ вічного щастя святих у Царстві Божому, мак - символ роду", - нагадали українцям.

Вечеряти християнська сім'я у цей день сідає:

після завершення богослужіння

після появи на небі першої зірки (яка нагадує людям про Вифлеємську зорю, що сповістила світові про Народження Сина Божого)

"Починає лунати коляда, прославляючи прихід у світ нашого Спасителя та бажаючи людям добра і миру", - додали у ПЦУ й наголосили, що РФ у час війни відібрала в українців, на жаль, "цю можливість безпечного теплого родинного святкування, вшанування давніх різдвяних традицій".

"Але знаємо і віримо, що життя завжди перемагає смерть, світло перемагає темряву, а правда - брехню. Тому з Божою допомогою Україна обов'язково переможе російську імперію зла. Бо Христос народився і переміг зло", - підсумували у Православній Церкві України.

Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)