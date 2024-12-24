Рождество 2024: где смотреть праздничные богослужения онлайн

Где смотреть Рождественские богослужения ПЦУ

Сегодня, 24 декабря, украинцы отмечают Святвечер. Богослужения начинаются с Всенощного бдения, в навечерие Рождества Христова. Богослужение начнется в 17:00 в Свято-Михайловском соборе в Киеве.

На следующий день, 25 декабря, состоится Праздничная Божественная литургия. Она начнется в 9:00.

Богослужение Православной церкви Украины возглавит митрополит Епифаний.

Как указано ПЦУ, смотреть богослужения можно на:

Также трансляцию Рождественских богослужений можно смотреть на YouTube-канале "Перший".

Кроме этого, трансляцию богослужения будет проводить Спасо-Преображенский собор ПЦУ. Присоединиться к большинству трансляций можно на YouTube-канале собора.

Богослужение начинается в навечерие Рождества Христова, 24 декабря:

8:00 - Великие часы и Божественная литургия святителя Василия Великого

17:00 - Всенощное бдение Рождество Христово

25 декабря, в день Рождества, в Спасо-Преображенском соборе состоятся следующие службы:

7:15 - ранняя Божественная литургия

9:00 - поздняя Божественная литургия

17:00 - Вечерня

Где смотреть Рождественские богослужения УГКЦ

Рождественское богослужение УГКЦ состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Проводить праздничные службы будет предстоятель УГКЦ блаженнейший Святослав:

24 декабря в 17:00 - Великое повечерие с литией

25 декабря в 7:30 - Рождественская утреня, а также архиерейская Божественная литургия

Смотреть трансляцию богослужения можно на телеканале "Суспільне.Культура", а также на "Живому телебаченні" и YouTube-канале "Перший".