Рождество 2024: где смотреть праздничные богослужения онлайн

Рождество Христово 2024 в Украине празднуют 25 декабря. С начала полномасштабного вторжения, многие украинцы не имеют возможности или боятся ходить в церковь на богослужения из-за регулярных воздушных тревог. К счастью, есть онлайн-трансляции праздничных богослужений из храмов ПЦУ и УГКЦ.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где смотреть Рождественские богослужения 25 декабря онлайн на YouTube, в Facebook и по телевидению.
Сегодня, 24 декабря, украинцы отмечают Святвечер. Богослужения начинаются с Всенощного бдения, в навечерие Рождества Христова. Богослужение начнется в 17:00 в Свято-Михайловском соборе в Киеве.
На следующий день, 25 декабря, состоится Праздничная Божественная литургия. Она начнется в 9:00.
Богослужение Православной церкви Украины возглавит митрополит Епифаний.
Как указано ПЦУ, смотреть богослужения можно на:
Также трансляцию Рождественских богослужений можно смотреть на YouTube-канале "Перший".
Кроме этого, трансляцию богослужения будет проводить Спасо-Преображенский собор ПЦУ. Присоединиться к большинству трансляций можно на YouTube-канале собора.
Богослужение начинается в навечерие Рождества Христова, 24 декабря:
25 декабря, в день Рождества, в Спасо-Преображенском соборе состоятся следующие службы:
Рождественское богослужение УГКЦ состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Проводить праздничные службы будет предстоятель УГКЦ блаженнейший Святослав:
Смотреть трансляцию богослужения можно на телеканале "Суспільне.Культура", а также на "Живому телебаченні" и YouTube-канале "Перший".
Недавно мы рассказывали о том, какое блюдо надо съесть первым на Святвечер.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт и официальная Facebook-страница ПЦУ, сайт УГКЦ, YouTube-каналы "Перший", "Живе телебачення".