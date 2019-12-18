Ризатдинова сделала заявление о конфликте на Танцах со звездами (видео)

Суперфиналистка шоу Танцы со звездами Анна Ризатдинова ответила на слова победителя проекта Евгения Кота. Он заявил, что не хотел становиться в пару с гимнасткой и наговорил немало оскорбительных вещей о Ризатдиновой. В интервью для издания Tochka.net гимнастка призналась, что конфликт почти исчерпан, но хороших отношений между ними уже не будет.

Ризатдинова призналась, что слова Жени Кота о том, что "для общения со зрителем важнее сердце, чем ногу задирать", ее очень сильно задели.

"К Жене я относилась и отношусь достаточно хорошо, у него жена так же гимнастка. Даже когда они выиграли кубок, ни одного негативного слова в адрес их пары у меня в голове не было, в прямом эфире, в первую очередь, я поблагодарила их как соперников, потому что без конкуренции нет роста, они были нашими мотиваторами. Но тот комментарий, который дал Женя, меня возмутил, честно говоря. Я не конфликтующий человек, но, если меня что-то уже сильно задевает, я не буду молчать. Мы встречались после этого интервью, Женя почему-то сказал, что я все не так поняла и услышала то, что хотела услышать", - сказала гимнастка.

Она добавила, что слова о спортсменах, как о бессердечных людях, у которых отсутствуют эмоции, также стали оскорбительными.

"Он сказал, что завоевывать сердца зрителей нужно через сердце, а не через задирание ног...Что я тут неправильно поняла? И я ему объяснила, что, наверное, он что-то попутал в том, что спортсмены бессердечные и безэмоциональные", - добавила Ризатдинова и резюмировала, что ее уважение к Жене Коту пропало.

"Да, конфликт исчерпан, но мое уважение к личности и к танцору, однозначно, пропало", - сказала она.



Анна Ризатдинова рассказала подробности конфликта с Евгением Котом