Різатдінова зробила заяву про конфлікт на Танцях з зірками (відео)

Суперфіналістка шоу Танці з зірками Ганна Різатдінова відповіла на слова переможця проекту Євгенія Кота. Він заявив, що не хотів ставати в пару з гимнасткою і наговорив чимало образливих речей про Ризатдинову. В інтерв'ю для видання Tochka.net гімнастка зізналася, що конфлікт майже вичерпаний, але хороших відносин між ними вже не буде.

Різатдінова зізналася, що слова Жені Кота про те, що "для спілкування з глядачем важливіше серце, ніж задирати ногу", її дуже сильно зачепили.

"До Жені я ставилася і ставлюся досить добре, у нього дружина так само гімнастка. Навіть коли вони виграли кубок, жодного негативного слова в адресу їх пари у мене в голові не було, в прямому ефірі, в першу чергу, я подякувала їм як суперникам, тому що без конкуренції немає зросту, вони були нашими мотиваторами. Але той коментар, який дав Женя, мене обурив, чесно кажучи. Я не конфліктна людина, але, якщо мене щось вже сильно зачіпає, я не буду мовчати. Ми зустрічалися після цього інтерв'ю, Женя чомусь сказав, що я не так зрозуміла і почула те, що хотіла почути", - сказала гімнастка.

Вона додала, що слова про спортсменів, як про безсердечних людей, у яких відсутні емоції, також стали образливими.

"Він сказав, що завойовувати серця глядачів потрібно через серце, а не через задирання ніг...Що я тут неправильно зрозуміла? І я йому пояснила, що, напевно, він щось поплутав в тому, що спортсмени безсердечні і беземоційні", - додала Різатдінова та резюмувала, що її повага до Жені Коту пропала.

"Так, конфлікт вичерпаний, але моя повага до особистості і до танцюриста, однозначно, пропала", - сказала вона.

Ганна Різатдінова розповіла подробиці конфлікту з Євгеном Котом