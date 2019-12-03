ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ризатдинова намекнула на новый роман после Танцев со звездами

STYLERТелешоу    03.12.2019 - 16:31
Ризатдинова намекнула на новый роман после Танцев со звездами
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (коллаж: РБК-Украина)

После проекта Танцы со звездами Анна Ризатдинова много времени проводит со своим партнером

Анна Ризатдинова, которой приписывают роман с "Холостяком" Иракли Макацарией, похоже неравнодушна к своему партнеру Александру Прохорову. Даже после окончания телешоу гимнастка появляется на светских мероприятиях с танцовщиком.

Так, пара не только вместе пришла на M1 Music Awards, но и оделась в одинаковом стиле, чтобы гармонировать друг с другом.

Ризатдинова намекнула на новый роман после Танцев со звездами

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на M1 Music Awards (фото: instagram.com/sasha_prohor)

После окончания проекта, Прохоров в соцсетях поблагодарил уже экс-партнершу, ласково назвав ее "Ризатдинчик".

"Как же благодарен я тебе, Ризатдинчик, что ты доверилась мне, и мы прошли этот нелегкий путь вместе", - написал Прохоров.

Прохоров и Ризатдинова часто показывают друг друга в своих соцсетях и даже упоминают в публикациях. Очевидно, на паркете между ними зародились теплые дружеские чувства, а перерастут ли они в нечто большее - покаже время.

Напомним, на шоу Танцы со звездами 2019 победила пара Ксении Мишиной и Евгения Кота. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров заняли второе место.

Выступали хуже и хуже: Влад Яма раскритиковал победителей Танцев со звездами 2019 Красота и грация: страстные фото Ксении Мишиной - победительницы Танцев со звездами 2019
Новости Украины Танцы со звездамиАнна Ризатдинова
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь