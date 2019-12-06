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Переломный момент: Ризатдинова откровенно рассказала о Крыме

STYLERЖизнь    06.12.2019 - 19:49
Переломный момент: Ризатдинова откровенно рассказала о Крыме
Ризатдинова рассказала о Крыме (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ризатдинова в интервью рассказала о Крыме

Украинская гимнастка и финалистка проекта Танцы со звездами 2019 Анна Ризатдинова рассказала о том, что считает аннексию Крыма переломным моментом для свей своей семьи. Об этом она заявила во время интервью программе "Как по Маслоу".

Спортсменка отметила, что хорошо помнит 2014 год, ведь тогда она вместе с другими спортсменами готовилась к Олимпиаде. Зал, в котором занималась Ризатдинова, находился в центре Киева, где происходили митинги. По ее словам, тогда еще спортсмены не понимали, что происходит.

"Для меня Крым – это Украина. Так будет всегда", - завила гимнастка.

Ризатдинова рассказала о Крыме (видео: YouTube)

Она также отметила, что для ее семьи это очень болезненный момент, и ей сложно принять ту ситуацию, которая сложилась в данный момент. Ризатдинова подчеркнула, что все же она вместе с семьей продолжает надеяться на лучшее.

Стоит отметить, что для Ризатдиновой Крым – это больная тема, потому что спортсменка родилась в Симферополе в 1993 году. В 2013 году она стала чемпионкой мира в упражнении с обручем, а в 2016 году была бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что Ризатдинова разоткровенничалась об отношениях с победительницей Танцев со звездами 2019 Ксений Мишиной. Гимастка отметила, что поначалу не общалась с соперницей, но потом Ксения все же решила поговорить с Анной.

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Новости Украины спортсменкаАнна Ризатдинова
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