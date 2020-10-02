Все рисунки Саши были о небе: учителя курсанта с Ан-26 со слезами вспомнили его детство

В авиакатастрофе в Чугуеве погиб 19-летний курсант Александр Бойко (коллаж: РБК-Украина)

19-летний курсант Александр Бойко еще с детства грезил небом

Среди курсантов, трагически погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Чугуеве, был 19-летний Александр Бойко родом из села Богдановка под Сумами. В Шосткинском лицее-интернате, где юноша учился с 5 до 11 класса, обустроили траурный уголок.

Еле сдерживая эмоции, учителя рассказали о своем бывшем ученике, который с самого детства грезил небом и самолетами. Об этом сообщает АрміяInform.

"Он с детства мечтал стать военным летчиком. Его детские рисунки, ответы на уроках, предложения, которые он составлял - все было о небе, о самолетах. Он читал очень много книг о пилотах. У него это была заветная мечта и он ее осуществил", - так вспоминает Александра его первая учительница Татьяна Махлаева.

Парень вырос в многодетной семье (пятеро детей) и всегда был опорой для мамы, помогал и ухаживал за младшими братьями и сестрами.

Соседи говорят о нем с теплом: "Очень хороший, красивый мальчик, всегда помогал маме, приветливый и вежливый".

По словам классной руководительницы Валентины Дудуковой, парень был тихий, спокойный, но настойчивый и трудолюбивый.

"Был хорошим спортсменом и очень увлекался футболом. Было много грамот и благодарностей как за успехи в учебе, так и за победы на городских, областных соревнованиях по футболу. Вместе с классом мы часто путешествовали, устраивали туристические походы. Саша был замечательным товарищем, не любил кичиться, но помогал многим одноклассникам, потому что был просто настоящим надежным другом. А когда в 10 классе я опрашивала детей, кто кем хочет стать, он сказал: хочет поступать именно в Харьков и стать пилотом. Это была его мечта и он уверенно шел к ней", - вспоминает она.

Директор Шосткинского лицея-интерната спортивного профиля Валерий Захарченко рассказал, что Саша в старших классах твердо решил стать летчиком.

Александр Бойко (фото: armyinform.com.ua)

"Более того, ему было с кого брать пример. Его родная Богдановка граничит с Ображиевкой, родиной трижды героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Он там бывал, и в музее в Шостке. Мальчик очень хорошо овладел математическими знаниями и имел хорошую память, работал над собой, развивался физически и хорошо учился. Ибо у него была мечта", - говорит директор лицея.

Уголок памяти о 19-летнем курсанте Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александре Бойко впоследствии займет почетное место в школьном музее как память для всех, кто знал этого замечательного юношу, который самостоятельно осуществила взрослую мечту о небе и самолетах.

Уголок памяти о погибшем курсанте Александре Бойко в Шосткинском лицее (фото: armyinform.com.ua)

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