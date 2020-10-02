Усі малюнки Сашка були про небо: вчителі курсанта з Ан-26 зі сльозами згадали його дитинство

В авіакатастрофі в Чугуєві загинув 19-річний курсант Олександр Бойко (колаж: РБК-Україна)

19-річний курсант Олександр Бойко ще з дитинства марив небом

Серед курсантів, які трагічно загинули в авіакатастрофі Ан-26 в Чугуєві, був 19-річний Олександр Бойко родом із села Богданівка під Сумами. У Шосткинському ліцеї-інтернаті, де хлопець навчався з 5 до 11 класу, облаштували траурний куточок.

Ледь стримуючи емоції, вчителі розповіли про свого колишнього учня, який з самого дитинства марив небом і літаками. Про це повідомляє АрміяInform.

"Він змалку мріяв стати військовим льотчиком. Його дитячі малюнки, відповіді на уроках, речення, які він складав - все було про небо, про літаки. Він читав дуже багато книг про пілотів, у нього це була заповітна мрія і він її здійснив", - так згадує Олександра його перша вчителька Тетяна Махлаєва.

Хлопець виріс у багатодітній сім'ї (п'ятеро дітей) та завжди був опорою для мами, допомагав і доглядав за молодшими братами й сестрами.

Сусіди кажуть про нього з теплом: "Дуже хороший, гарний хлопчик, завжди допомагав мамі, привітний і ввічливий".

За словами класної керівниці Валентини Дудукової, хлопець був тихий, спокійний, але наполегливий і працелюбний.

"Мав багато грамот і подяк як за успіхи в навчанні, так і за перемоги на міських, обласних змаганнях з футболу. Разом із класом ми часто подорожували, влаштовували туристичні походи. Сашко був чудовим товаришем, не любив хизуватись, але допомагав багатьом однокласникам, бо був просто справжнім надійним другом. А коли у 10 класі я опитувала дітей, хто ким бажає стати, він сказав: хоче вступати саме до Харкова і стати пілотом. Це була його мрія і він впевнено йшов до неї", - згадує вона.

Директор Шосткинського ліцею-інтернату спортивного профілю Валерій Захарченко розповів, що Сашко в старших класах твердо вирішив стати льотчиком.

Олександр Бойко (фото: armyinform.com.ua)

"Щобільше, йому було з кого брати приклад. Його рідна Богданівка межує з Ображіївкою, батьківщиною тричі героя Радянського Союзу Івана Кожедуба. Він там бував, і в музеї в Шостці. Хлопчик дуже добре опановував математичні знання й мав хорошу пам’ять, працював над собою, розвивався фізично і гарно вчився. Бо у нього була мрія", - говорить директор ліцею.

Куточок пам'яті про 19-річного курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександра Бойка згодом займе почесне місце в шкільному музеї як пам'ять для всіх, хто знав цього чудового юнака, який самотужки здійснив дорослу мрію про небо і літаки.

Куточок пам'яті про загиблого курсанта Олександра Бойка в Шосткинському ліцеї (фото: armyinform.com.ua)

Раніше ми писали про те, що у Харкові попрощалися з Віталієм Вільховим, який вижив в момент катастрофи, але помер на ранок 26 вересня від страшних опіків 90 відсотків тіла.

Також повідомлялося, що рідні та близькі Андрія Роспотнюка розповіли зворушливу історію життя курсанта, який загинув у катастрофі Ан-26 в Чугуєві.