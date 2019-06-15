Снижает эффективность: Комаровский указал на важный нюанс жаропонижающих

Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский напомнил родителям о необходимости достаточного питья

Доктор Комаровский напомнил родителям о том, что при высокой температуре ребенку нужно пить много жидкости, чтобы ускорить его выздоровление. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, даже самое эффективное лекарство не поможет ребенку, если в его организме не хватает обычной воды.

Комаровский рассказал о жаропонижающих и жидкости (фото: asda.com)

"Дефицит жидкости в организме значительно снижает эффективность жаропонижающих средств", - пишет Комаровский.

По словам педиатра, при достаточном балансе жидкости в организме страдающего высокой температурой ребенка происходят процессы, способствующие действию лекарств, снижающих температуру:

активизируется потоотделение;

улучшается кровообращение.

Таким образом педиатр напомнил о том, что не стоит ждать быстрого эффекта от жаропонижающих средств, если ребенок недостаточно пьет.

Комаровский рассказал о жаропонижающих и жидкости (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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