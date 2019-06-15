Снижает эффективность: Комаровский указал на важный нюанс жаропонижающих

Комаровский напомнил родителям о необходимости достаточного питья
Доктор Комаровский напомнил родителям о том, что при высокой температуре ребенку нужно пить много жидкости, чтобы ускорить его выздоровление. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.
По словам Евгения Комаровского, даже самое эффективное лекарство не поможет ребенку, если в его организме не хватает обычной воды.
Комаровский рассказал о жаропонижающих и жидкости (фото: asda.com)
"Дефицит жидкости в организме значительно снижает эффективность жаропонижающих средств", - пишет Комаровский.
По словам педиатра, при достаточном балансе жидкости в организме страдающего высокой температурой ребенка происходят процессы, способствующие действию лекарств, снижающих температуру:
Таким образом педиатр напомнил о том, что не стоит ждать быстрого эффекта от жаропонижающих средств, если ребенок недостаточно пьет.
Комаровский рассказал о жаропонижающих и жидкости (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напомним, доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.
Ранее Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос о том, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи.
К слову, недавно Уляна Супрун разрушила миф о том, что тополиный пух вызывает у людей аллергию.