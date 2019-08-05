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Риск все же есть: Комаровский высказался о новом препарате для младенцев

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 07:20
Риск все же есть: Комаровский высказался о новом препарате для младенцев
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Педиатр Евгений Комаровский дал родителям маленьких детей важный совет

Доктор Комаровский рассказал, можно ли использовать детям до года спреи для промывания носа вместо капель. Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

К Евгению Комаровскому обратились родители младенца с вопросом, можно ли пользоваться спреями "с мягким душем", которые продаются в аптеках и рекомендуются малышам, как аналоги капель с физраствором.

Педиатр утверждает, что главной проблемой использования спреев у детей первого года жизни является то, что подобные средства могут создавать довольно высокое давление в носовых ходах - это провоцирует развитие отита.

Риск все же есть: Комаровский высказался о новом препарате для младенцев

Комаровский рассказал о использовании спрея для носа маленьким детям (фото: netdoctor.co.uk)

Но поскольку появился сертифицированный спрей с низким давлением, то его использование допустимо, - считает педиатр. Тем не менее, Комаровский все же советует использовать именно капли маленьким детям, у которых есть склонность к отитам.

Комаровский рассказал о использовании спрея для носа маленьким детям (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

Ранее мы сообщали, что Уляна Супрун рассказала, что нужно знать о пальмовом масле, а также развенчала популярные мифы касательно данного продукта. 

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