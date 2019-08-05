Ризик все-таки є: Комаровський висловився про новий препарат для немовлят

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Педіатр Євген Комаровський дав батькам маленьких дітей важливу пораду

Доктор Комаровський розповів, чи можна використовувати дітям до року спреї для промивання носа замість крапель. Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

До Євгена Комаровського звернулися батьки немовляти з питанням, чи можна користуватися спреями "з м'яким душем", які продаються в аптеках і рекомендуються малюкам, як аналоги крапель з фізрозчином.

Педіатр стверджує, що головною проблемою використання спреїв у дітей першого року життя є те, що такі засоби можуть створювати досить високий тиск в носових ходах - це провокує розвиток отиту.

Комаровський розповів про використання спрею для носа маленьким дітям (фото: netdoctor.co.uk)

Але оскільки з'явився сертифікований спрей з низьким тиском, то його використання допустимо, - вважає педіатр. Тим не менш, Комаровський все ж радить використовувати саме краплі маленьким дітям, у яких є схильність до отитів.

Комаровський розповів про використання спрею для носа маленьким дітям (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів про чотири правила догляду за дитиною під час її хвороби.

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