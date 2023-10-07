Риб'ячий жир корисний для серця? Кардіолог розвіяла одвічний міф

Риб'ячий жир корисний для серця?

Лікар розповідає, що жирна морська риба, а саме Омега-3 і її складі, справді працюють як профілактика серцево-судинних хвороб.

Вчені дійшли такого висновку, коли дізналися, що ескімоси в Гренландії харчуються лише морською рибою та майже не мають інфарктів та інсультів. У ході досліджень виявили, що Омега-3 виводить зайвий холестерин і захищає судини.

У результаті цього розпочалась ера змагань у фармацевтичній промисловості, тому що всі виробники хотіли виготовити добавки з високим вмістом Омега-3, однак лише одиниці досліджень показали певну ефективність споживання таких добавок.

Натомість стовідсотково доведена користь середземноморської дієти, коли раціон складається з великої кількості риби та овочів.

"Тож, окреме вживання добавок з омегою не врятує вас від ризику серцево-судинних хвороб, а повноцінне харчування, жирна риба в раціоні, достатньо овочів, фруктів, клітковини - так", - підсумовує кардіолог.

Вона додає, що люди чомусь бояться приймати нормальні досліджені препарати, які лікар, але не бояться приймати щось незрозуміле.

"Їм психологічно здається, що вони себе захистили. Знайдіть лікаря, якому будете довіряти, не бійтесь ставити запитання на прийомі, цікавтесь і слідуйте рекомендаціям", - радить лікар.

Зв'язок між українською кухнею та серцем

Фахівець пояснює: оскільки традиції української кухні не включають великої кількості морської риби через особливості географічного розташування, варто йти іншим шляхом.

"Я своїм пацієнтам завжди кажу: на кожних 100 грамів м'яса у тарілці має бути 300 грамів салату чи рослинної їжі. Чим більше ви їсте непереробленої клітковини, тим краще. Клітковина всмоктує зайвий холестерин, ніби губка, створює комфортні умови роботі кишківника і навіть впливає на ваш настрій", - розповіда Анна.

Це пояснюється тим, що бактерії у кишківнику харчуються клітковиною та завдяки здоровій флорі рівень серотоніну буде вищим.