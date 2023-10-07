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Правда чи міф: Аніта Луценко пояснила, чи дійсно кріпатура є ознакою ефективного тренування

Субота 07 жовтня 2023 07:47
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Правда чи міф: Аніта Луценко пояснила, чи дійсно кріпатура є ознакою ефективного тренування Чи має бути кріпатура після ефективного тренування (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Аніта Луценко

Серед людей, які активно займається спортом, поширене твердження про те, що після ефективного тренування обов'язково має бути кріпатура. Певно, ви теж не одноразово чули таку думку, але чи є вона правдивою?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку фітнес-тренера Аніти Луценко в Instagram.

Чи має бути кріпатура після ефективного тренування

"Побутує думка, що якщо не було кріпатури - тренування пройшло дарма. Чому є такий міф? Людина хоче відчувати одразу після тренування ефект і якщо не кріпатура, то немає взагалі ніяких ознак - все ок чи ні?" - пише тренер.

Ненормальними є наступні ознаки після тренування:

  • запаморочення
  • коли людину трусить
  • холодний піт
  • сильна кріпатура
  • нудота
  • біль у суглобах

"Кріпатура - це біль, внаслідок травматизації м’язів. Чи можна сказати, що ви травмували щось і воно стало кращим? Ні. Отож. У вас не має бути кріпатури. Так, вона виникає від неочікуваного, великого і оригінального навантаження. Не гоніться за нею. Кріпатура не свідчить про те, що тренування було класне", - зазначила Луценко.

Три міфи про схуднення

Також Аніта Луценко назвала три найбільші міфи, які заважають людям схуднути.

Перший міф - за тренування людина спалює 500-800 ккал. Насправді за годину фізичних навантажень людина витрачає 200 ккал.

Другий міф - якщо потренувались, то можна їсти вдвічі більше. Але це так не працює, людина думає, що витратила 500 ккал (хоч насправді 200 ккал) і дозволяє собі їсти більше, тим самим збільшуючи свою вагу.

Третій міф - щоб схуднути треба робити кардіо. Ні, щоб схуднути, треба менше їсти. А кардіо, силові, танці, йога, розтяжка, то вже про гнучкість, силу і витривалість. А їжа - це про вагу.

Раніше ми писали про те, коли найкраще вечеряти, аби не набрати зайвої ваги.

Читайте також про те, чи можна їсти суші під час дієти.

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