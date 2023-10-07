Правда чи міф: Аніта Луценко пояснила, чи дійсно кріпатура є ознакою ефективного тренування
Серед людей, які активно займається спортом, поширене твердження про те, що після ефективного тренування обов'язково має бути кріпатура. Певно, ви теж не одноразово чули таку думку, але чи є вона правдивою?
Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку фітнес-тренера Аніти Луценко в Instagram.
Чи має бути кріпатура після ефективного тренування
"Побутує думка, що якщо не було кріпатури - тренування пройшло дарма. Чому є такий міф? Людина хоче відчувати одразу після тренування ефект і якщо не кріпатура, то немає взагалі ніяких ознак - все ок чи ні?" - пише тренер.
Ненормальними є наступні ознаки після тренування:
- запаморочення
- коли людину трусить
- холодний піт
- сильна кріпатура
- нудота
- біль у суглобах
"Кріпатура - це біль, внаслідок травматизації м’язів. Чи можна сказати, що ви травмували щось і воно стало кращим? Ні. Отож. У вас не має бути кріпатури. Так, вона виникає від неочікуваного, великого і оригінального навантаження. Не гоніться за нею. Кріпатура не свідчить про те, що тренування було класне", - зазначила Луценко.
Три міфи про схуднення
Також Аніта Луценко назвала три найбільші міфи, які заважають людям схуднути.
Перший міф - за тренування людина спалює 500-800 ккал. Насправді за годину фізичних навантажень людина витрачає 200 ккал.
Другий міф - якщо потренувались, то можна їсти вдвічі більше. Але це так не працює, людина думає, що витратила 500 ккал (хоч насправді 200 ккал) і дозволяє собі їсти більше, тим самим збільшуючи свою вагу.
Третій міф - щоб схуднути треба робити кардіо. Ні, щоб схуднути, треба менше їсти. А кардіо, силові, танці, йога, розтяжка, то вже про гнучкість, силу і витривалість. А їжа - це про вагу.
Раніше ми писали про те, коли найкраще вечеряти, аби не набрати зайвої ваги.
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