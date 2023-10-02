Щоденне миття голови шкодить волоссю: правда чи вигадка

Багато жінок звикли мити голову щодня, оскільки вважають, що це дозволить їхнім волосам та укладкам виглядати ідеально. А також підвищить їх самовідчуття до рівня - я прекрасна.

РБК-Україна (проект Styler) разом з трихологом Юлією Седлецькою розібрався, чи дійсно щоденне миття голови шкодить нашому волоссю.

Чи варто мити голову щодня і як це впливає на стан волосся

"Це питання дуже діскутійне. Ми повинні розуміти, що якщо людина має жирний тип шкіри голови, то щоденне миття обовʼязкове. Це повʼязано із тим, що від накопичення сальних залоз на шкірі, буде розмножуватися мікробіом і виживати запалення. Але дуже часто дівчата через те, що бажають мати ідеальну зачіску звертаються до частого миття агресивними шампунями. Звичайно, у такому випадку - це велика помилка. Так як пересушена шкіра голови буде приводити до стонченості стрижня волосся", - поділилась думкою Юлія.

Шампуні для щоденного миття - це не міф. Вони мають більш нейтральний рівень РН, тому вони вважаються більш делікатними.

На питання чи дійсно щоденне миття голови вимиває захисні бар’єри, трихолог відповіла, що так і є - якщо мити активними шампунями, ми змиваємо захисний шар - а це буде приводити до виникнення сухості, свербіжу та ламкості волосся.

Який тип голови потребує щоденного миття

За словами Седлецької - щоденно можно мити голову чоловікам, оскільки їх шкіра голови завжди буде швидше жирніти, ніж жіноча.

Жінками у котрих порушився гормональний стан - саме підвищення чоловічих статевих гормонів - андрогенів призводить до активного виділення себуму.

Та іноді підліткам, оскыльки під час статевого дозрівання дитини сальні залози становляться дуже активними.

Чи можна мити голову щодня без шкоди для волосся (фото: Freepik)

Які шампуні підходять для щоденного миття голови

Для щоденного миття можна використовувати шампуні із нейтральним РН (5,0-5,5). До їх складу повинні входити рослинні екстракти чебрецю, мальви, лопуха, кропиви, лаванди та шавлії. Вони будуть делікатно очищати та балансувати шкіру.

Трихолог розповіла про загальні правила для збереження чистоти шкіри голови

мити голову завжди донизу головою

використовувати гарячу комфортну воду

промивати волосся завжди 2 рази шампунем

для того, щоб шампунь став активним, піну необхідна активовувати в долонях, а потім наносити її від лінії росту волосся до маківки та потилиці

коли миєте голову , використовуйте волосся, як природний ексфоліант. Тобто миємо масажними рухами мов би "шкрябаємо" волоссям шкіру

мийте голову обізнано, а не автоматично

бальзами та маски наносимо відступаючи від кореня на 5 см.

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