Рыбий жир полезный для сердца? Кардиолог развеяла извечный миф

Рыбий жир полезен для сердца?

Врач рассказывает, что жирная морская рыба, а именно Омега-3 и ее составе, действительно работают как профилактика сердечно-сосудистых болезней.

Ученые пришли к такому выводу, когда узнали, что эскимосы в Гренландии питаются только морской рыбой и почти не болеют инфарктами или инсультами. В ходе исследований было обнаружено, что Омега-3 выводит лишний холестерин и защищает сосуды.

В результате началась эра соревнований в фармацевтической промышленности, потому что все производители хотели изготовить добавки с высоким содержанием Омега-3, однако лишь единицы исследований показали определенную эффективность потребления таких добавок.

Но доказана стопроцентная польза средиземноморской диеты, когда рацион состоит из большого количества рыбы и овощей.

"Итак, отдельное употребление добавок с омегой не спасет вас от риска сердечно-сосудистых болезней, а полноценное питание, жирная рыба в рационе, достаточно овощей, фруктов, клетчатки - да", - заключает кардиолог.

Она добавляет, что люди почему-то боятся принимать нормальные исследованные препараты, которые врач, но не боятся принимать что-то непонятное.

"Им психологически кажется, что они себя защитили. Найдите врача, которому будете доверять, не бойтесь задавать вопросы на приеме, интересуйтесь и следуйте рекомендациям", - советует врач.

Связь между украинской кухней и сердцем

Специалист объясняет: поскольку традиции украинской кухни не включают в себя большое количество морской рыбы из-за особенностей географического расположения, следует идти другим путем.

"Я своим пациентам всегда говорю: на каждые 100 граммов мяса в тарелке должно быть 300 граммов салата или растительной пищи. Чем больше вы едите непереработанную клетчатку, тем лучше. Клетчатка всасывает лишний холестерин, будто губка, создает комфортные условия роботы, влияет на ваше настроение", - рассказывает Анна.

Это объясняется тем, что бактерии в кишечнике питаются клетчаткой и благодаря здоровой флоре уровень серотонина будет выше.