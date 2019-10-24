Різке похолодання відкладається: синоптики обнадіяли прогнозом

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні цього року порадувала аномально теплою осінню

Погода в Україні у жовтні цього року продовжує радувати жителів країни теплими днями без дощів. Але незабаром все зміниться, коли це відбудеться - в матеріалі Styler.

І якщо раніше синоптики прогнозували, що холодні дощі увірвуться в країну вже у понеділок, 28 жовтня, то за оновленими картами Українського гідрометцентру можна побачити, що похолодання прийде трохи пізніше.

Що стосується завтрашньої п'ятниці, 25 жовтня, то тумани, які продовжують панувати у великих містах, дещо знизять завтрашню температуру.

Найбільш прохолодними регіонами стане Північ, Центр і Схід. Тут очікується від +14 до +17, в інших областях +16... +20, а крайній Захід порадує +19... +22 за Цельсієм. Найближчої ночі у країні від +5 до +10 градусів.

У Києві завтра вдень скромні +14... +16, а найближчої ночі +7... +9. Без опадів, але з туманом.

Погода в Україні 25 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Далі температура буде варіюватися приблизно в таких же межах з різницею в 2-3 градуси. 28 жовтня в Україні похолодає до +11... +17, але обіцяних раніше дощів не буде.

Погода в Україні 26-28 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

А от у вівторок, 29 жовтня, прийде дуже сильне похолодання до +7 градусів вдень у супроводі мряки в західних областях, можливо, зачепить і Північ.

Погода в Україні 29 жовтня (фото: meteo.gov.ua