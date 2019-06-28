Огромный град и поваленные деревья: стихия наделала беды на Закарпатье (фото, видео)

Ураган с градом пронесся по Закарпатью (фото: mukachevo.net)

Из-за урагана на Закарпатье повреждены электросети и автомобили

Ураган с ливнем, шквалистым ветром и градом пронесся по Закарпатской области. Непогода около получаса бушевала в Берегово и Поляне, жители выкладывают в сеть впечатляющие фото и видео, пишет Mukachevo.net.

В Берегово около 15:00 в четверг, 27 июня, начался настоящий ураган. В центре попадали деревья, а городом пронесся сильный ливень с градом и молнией.

На улице Сечени (центральная улица города) дерево упало на авто, а также повредило электросеть.

Ураган с градом пронесся по Закарпатью (фото: mukachevo.net)

А в Поляне падал большой град. Местные жители сообщают, что повреждено много автомобилей.

Ураган с градом пронесся по Закарпатью (фото: mukachevo.net)

В сети показали видео, на котором ураган бушует в Береговом.

Ураган с градом пронесся по Закарпатью (видео: YouTube/mukachevo.net)

В Поляне Свалявськогог района сыпал град размером с перепелиное яйцо. Осторожно: видео содержит ненормативную лексику.

Ураган с градом пронесся по Закарпатью (видео: YouTube/Николя Максимов)

Напомним, в Харьковском метро произошел потоп из-за прорыва трубы водопровода. Сотрудники метрополитена изо всех сил пытались убирать потоки воды, но пассажирам все же пришлось ждать прибытия поездов, стоя в воде.

Ккстати, мощная гроза с сильными шквалистыми порывами ветра обрушилась на Киев 27 июня около 12 часов дня. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.

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