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На Киев обрушилась разрушающая гроза: видео и фото стихии

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 12:37
На Киев обрушилась разрушающая гроза: видео и фото стихии
Гроза в Киеве (коллаж РБК-Украина)

27 июня на Киев обрушился сильный ураган

Мощная гроза с сильными шквалистыми порывами ветра обрушилась на Киев 27 июня около 12 часов дня. Жители столицы Украины могут наблюдать молнии, а также слышать раскаты грома.

Гроза уже повалила деревья. В Подольском районе города крупные ветки рухнули на тротуары.

На Лукьяновке ветки падают на припаркованные под деревьями автомобили.

"Наглядный пример, почему нельзя ставить машины под тополями и ходить там тоже во время грозы и урагана", - прокомментировала свое видео журналист Виталия Мазур.

 

Київ, Лук‘янівка. Наочний приклад, чому не можна ставити машини під тополями і ходити там теж під час грози та урагану:

Опубліковано Vitaliia Mazur Четвер, 27 червня 2019 р.

Гроза в Киеве (видео: facebook.com/mata.vizur)

Отметим, что о пострадавших пока что не сообщается. 

Тем временем, пользователи активно комментируют ураган и его последствия.

"Я вас поздравляю, в Киев пришел циклон Отто и у нас первый дождь за месяц", - написал блогер Покоритель Осмоса в Twitter.

На Киев обрушилась разрушающая гроза: видео и фото стихии

Скриншот

Видео грозы в Киеве (twitter.com/ostasov)

На Киев обрушилась разрушающая гроза: видео и фото стихии

Гроза в столице (Обычный Киев)

А на Лесном массиве из-за грозы огромное дерево упало на маршрутное такси. ЧП произошло на улице Матеюка. К счастью, в маршрутке в это время никого не было, обошлось без пострадавших.

 

На Лесном дерево упало на маршрутку

Опубліковано Информатор Киев Четвер, 27 червня 2019 р.

Гроза в Киеве (видео: Информатор)

Также Киев парализовали пробки. 

На Киев обрушилась разрушающая гроза: видео и фото стихии

Пробки в Киеве (Google Карты)

Ранее синоптики предупредили, что стихия ворвется в Украину с новой силой.

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