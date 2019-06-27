На Киев обрушилась разрушающая гроза: видео и фото стихии

Гроза в Киеве (коллаж РБК-Украина)

27 июня на Киев обрушился сильный ураган

Мощная гроза с сильными шквалистыми порывами ветра обрушилась на Киев 27 июня около 12 часов дня. Жители столицы Украины могут наблюдать молнии, а также слышать раскаты грома.

Гроза уже повалила деревья. В Подольском районе города крупные ветки рухнули на тротуары.

На Лукьяновке ветки падают на припаркованные под деревьями автомобили.

"Наглядный пример, почему нельзя ставить машины под тополями и ходить там тоже во время грозы и урагана", - прокомментировала свое видео журналист Виталия Мазур.

Київ, Лук‘янівка. Наочний приклад, чому не можна ставити машини під тополями і ходити там теж під час грози та урагану: Опубліковано Vitaliia Mazur Четвер, 27 червня 2019 р.

Гроза в Киеве (видео: facebook.com/mata.vizur)

Отметим, что о пострадавших пока что не сообщается.

Тем временем, пользователи активно комментируют ураган и его последствия.

"Я вас поздравляю, в Киев пришел циклон Отто и у нас первый дождь за месяц", - написал блогер Покоритель Осмоса в Twitter.

Скриншот

За злочинної влади такого не було. Зеленський, що ти робиш?) #київ pic.twitter.com/3dWOzFvajp — Mr. DJ (@ostasov) June 27, 2019

Видео грозы в Киеве (twitter.com/ostasov)

Гроза в столице (Обычный Киев)

А на Лесном массиве из-за грозы огромное дерево упало на маршрутное такси. ЧП произошло на улице Матеюка. К счастью, в маршрутке в это время никого не было, обошлось без пострадавших.

На Лесном дерево упало на маршрутку Опубліковано Информатор Киев Четвер, 27 червня 2019 р.

Гроза в Киеве (видео: Информатор)

Также Киев парализовали пробки.

Пробки в Киеве (Google Карты)

Ранее синоптики предупредили, что стихия ворвется в Украину с новой силой.