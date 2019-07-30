Резкое похолодание и грозовая стихия: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине 30 июля (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в конце июля испортится в некоторой части страны

Погода в Украине во вторник, 30 июля, принесет жару в некоторые области, а местами наоборот существенно похолодает. К тому же на значительной части страны ожидаются грозовые дожди с усилением ветра. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее Наталка Диденко рассказала о погоде до конца июля и в начале августа.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня сильная жара от +30 до +33 градусов ожидается в южных областях, особенно жарко будет на Одесчине. А на Севере наоборот похолодает до +21... +24 по Цельсию.

Локальные дожди и грозы с шквалистыми порывами ветра пронесутся практически по всей стране, кроме южного региона.

Погода в Украине 30 июля (фото: РБК-Украина)

На Западе температура воздуха составит от +27 до +30 градусов. В центральных областях и на Востоке от +27 до +31 тепла. Ниже температура будет на Луганщине (+25... +27) и Житомирщине (+26... +28).

В Киеве также существенно снизится температура - термометры покажут от +24 до +26 градусов. Возможны локальные грозы с дождями и сильным ветром.

Погода в Украине 30 июля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, недавно возле украинского курорта пронесся мощный смерч. Очевидцам удалось запечатлеть природное явление на видео.

Кстати, недавно в центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упал большой каштан.

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