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Режиссер "Игры в кальмара" рассказал о продолжении популярного сериала

Автор: Роман Мирончук

Режиссер и сценарист самого популярного сериала Netflix "Игра в кальмара" Хван Дон Хек официально заявил о продолжении своего детища.

Об этом он рассказал в интервью AP.

"По поводу второго сезона было столько давления, столько спроса и столько любви, что нам не оставили выбора. Скажу, что второй сезон действительно будет", - заявил южнокорейский режиссер.

Он признался, что в данное время занимается планированием сиквела. При этом, по его словам, пока еще рано говорить, когда именно выйдет второй сезон "Игры в кальмара".

"Я вам обещаю: Ги-Хун (главный герой, - ред.) вернется, и он кое-что сделает для мира", - сказал создатель сериала.

Отметим, что Хван Дон Хек сам написал сценарий первого сезона "Игры в кальмара". Кроме того, он был также и режиссером всех эпизодов сериала. Но во втором сезоне, он привлечет к работе команду сценаристов и режиссеров.

Что будет во втором сезоне

Кроме главного героя Ги-Хуна, который выжил, стал победителем игры и получил крупную сумму, второй сезон будет сосредоточен на бывшем полицейском, ставшим главным наблюдателем игры.

Официальной даты выхода продолжения "Игры в кальмара" нет, но поклонники сериала думают, что это произойдет в 2023 году.

Напомним, в Украине сняли на видео, как дети копируют "Игру в кальмара".

Мы также писали о том, как приготовить печенье из сериала "Игра в кальмара".

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