В Украине дети копируют "Игру в кальмара": "убивают" друг друга (видео)

В Луцке дети, до сих пор находятся под впечатлением от южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Поэтому они устроили во дворе инсценировку известной сцены с расстрелом в первой серии сериала.

Видео опубликовали в Facebook на странице "Твой Владимир".

Так, во дворе одной из многоэтажек заметили детей в возрасте 8-10 лет, которые будто играли в "Игру в кальмара".

В частности, девочка считала, а потом делала в сторону мальчиков жест, который похож на выстрел и ребенок падал на траву.

В комментариях пользователи нейтрально отреагировали, в частности они вспоминали свое детство.

Интересный сериал. Он показывает социальный разрыв между бедными и богатыми корейцами;

Во Владимире дети тоже играют в эту игру! Может детям интернетом не пользоваться?;

Ничего нового. В годы моего детства мы играли эту игру "Машина едет, едет, стоп";

Игра давно всем известна. Тем не менее важно, как ребенок это воспринимает. Вчера слышала диалог первоклашек: - а ты играла в игру "В кальмара"?; - нет, а что это за игра?; - ну это такая игра в смерть. Как-то так;

У детей, выросших без интернета тоже была игра кальмар, выйди целым после гулек на стройке.

Как известно "Игра в кальмара" - это самый успешный южнокорейский сериал. В 9 сериях рассказывают о группе людей, которым очень надо достать много денег. Важно, что победителя ждет приз, а проигравших - смерть.