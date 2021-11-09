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Режисер "Гри в кальмара" розповів про продовження популярного серіалу

Автор: Роман Мирончук

Режисер і сценарист найпопулярнішого серіалу Netflix "Гра в кальмара" Хван Дон Хек офіційно заявив про продовження свого дітища.

Про це він розповів в інтерв'ю AP.

"З приводу другого сезону було стільки тиску, стільки попиту і стільки любові, що нам не залишили вибору. Скажу, що другий сезон дійсно буде", - заявив південнокорейський режисер.

Він зізнався, що в даний час займається плануванням сиквела. При цьому, за його словами, поки ще рано говорити, коли саме вийде другий сезон "Гри в кальмара".

"Я вам обіцяю: Гі-Хун (головний герой, - ред.) повернеться, і він дещо зробить для світу", - сказав творець серіалу.

Зазначимо, що Хван Дон Хек сам написав сценарій першого сезону "Гри в кальмара". Крім того, він був також і режисером всіх епізодів серіалу. Але в другому сезоні, він приверне до роботи команду сценаристів і режисерів.

Що буде в другому сезоні

Крім головного героя Гі-Хуна, який вижив, став переможцем гри і отримав велику суму, другий сезон буде зосереджений на колишньому поліцейському, який став головним спостерігачем гри.

Офіційної дати виходу продовження "Гри в кальмара" немає, але шанувальники серіалу думають, що це відбудеться в 2023 році.

Нагадаємо, в Україні зняли на відео, як діти копіюють "Гру в кальмара".

Ми також писали про те, як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара".

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