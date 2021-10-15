Как приготовить печенье из сериала "Игра в кальмара": раскрыт секретный рецепт дальгона
В одной из серий нашумевшего сериала "Игра в кальмара" участники должны были сыграть в игру с помощью специального печенья. Оно называется дальгон – сахарный десерт, традиционная корейская закуска.
Как приготовить такое печенье в домашних условиях, рассказали в издании Theedge.
Печенье Дальгон готовится очень легко. Для него вам понадобится сахар, пищевая сода, бумага для выпечки, небольшие формочки для печенья и игла.
Печенье дальгон из сериала "Игра в кальмара"
Ингредиенты:
- сахар – 2 чайные ложки
- пищевая сода (или разрыхлитель) – 1/3 столовой ложки
Способ приготовления
В небольшой кастрюле или сковороде нужно кармелизировать сахар. Времени понадобится от 6 до 8 минут.
Потом нужно добавить пищевую соду или разрыхлитель. Массу нужно хорошо и быстро вымешать, чтобы она стала оранжевой пастой. По консистенции и цвету масса должна быть похожа на ириски.
Застелите противень бумагой для выпечки и вылейте туда смесь. Пока она не застыла, аккуратно вдавите формы для печенья. С помощью стакана можно придать каждому печенью круглую форму, как в фильме. Дайте смеси застыть до твердого состояния – на два часа.
После этого с помощью иглы или зубочистки удалите лишние части, не нарушая формы.
Наслаждайтесь печеньем!
@feelinclueless
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