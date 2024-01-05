Резервні копії популярного месенджера почнуть "красти" місце з Google Диску. Що зміниться й для кого

Основне про Google Диск

Google Диск дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах "у хмарі" та ділитися ними з іншими користувачами в мережі.

Стандартний обліковий запис Google передбачає виділення користувачеві 15 Гбайт хмарного простору для зберігання даних.

Сьогодні більшість користувачів WhatsApp на пристроях з Android звикли зберігати резервні копії чатів у Google Диску, не дбаючи про те, скільки місця вони займають. Проте незабаром все може змінитися.

Хмарних 15 Гб може бути недостатньо (ілюстративне фото: Рixabay)

Що зміниться для користувачів і коли

Ще наприкінці минулого року WhatsApp анонсував зміни у правилах зберігання даних, попередивши користувачів, що резервні копії почнуть займати місце в Google Диску.

У компанії Google пояснили, що резервні копії WhatsApp на Android незабаром "почнуть зараховуватися до ліміту хмарного сховища облікового запису".

Починаючи з грудня 2023 року ці зміни тестують у бета-версії месенджера - WhatsApp Beta. Планується, що поступово їх запровадять для всіх користувачів. Це може статися вже скоро - у першій половині 2024 року.

"Резервне копіювання WhatsApp на Android продовжуватиме працювати, допоки у вашому обліковому записі Google є вільне місце. Якщо ви досягнете ліміту пам'яті, вам потрібно буде звільнити місце, щоб відновити резервне копіювання, видаливши непотрібні елементи", - наголосили в Google.

Отже, якщо ліміт пам'яті на Google Диску буде переповнено, свіжі дані з WhatsApp просто не будуть включені в резервну копію.

Стежити за обсягом пам'яті доведеться самотужки (ілюстративне фото: Рixabay)

Кого не торкнуться нові правила

Всі користувачі, для яких правила будуть змінені, отримають відповідне повідомлення за близько 30 днів до запровадження нових "стандартів".

Водночас для передплатників тарифного плану Google One ця новина не має особливого значення.

"Якщо у вас є підписка на Google Workspace через роботу чи навчання, на вашу квоту пам'яті це наразі не вплине", - додали у компанії.