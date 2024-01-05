Резервные копии популярного мессенджера начнут "воровать" место с Google Диска. Что изменится и для кого

WhatsApp меняет свою политику насчет правил хранения данных. Вскоре резервные копии популярного мессенджера могут начать занимать место в Google Диске.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что может измениться для пользователей и когда.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Tech News Space, Google Support.
Диск Google позволяет пользователям сохранять свои данные на серверах "в облаке" и делиться ими с другими пользователями в сети.
Стандартный аккаунт Google предполагает выделение пользователю 15 Гбайт облачного пространства для хранения данных.
Сегодня большинство пользователей WhatsApp на устройствах с Android привыкли хранить резервные копии чатов в Google Диске не заботясь о том, сколько места они занимают. Однако скоро все может измениться.
Облачных 15 Гб может быть недостаточно (иллюстративное фото: Рixabay)
Еще в конце прошлого года WhatsApp анонсировал изменения в правилах хранения данных, предупредив пользователей, что резервные копии начнут занимать место в Google Диске.
В компании Google пояснили, что резервные копии WhatsApp на Android в скором времени "начнут засчитываться в лимит облачного хранилища аккаунта".
Начиная с декабря 2023 года эти изменения тестируются в бета-версии мессенджера - WhatsApp Beta. Планируется, что постепенно они будут введены для всех пользователей. Это может произойти уже скоро - в первой половине 2024 года.
"Резервное копирование WhatsApp на Android будет продолжать работать, пока в вашем аккаунте Google есть свободное место. Если вы достигнете лимита памяти, вам нужно будет освободить место, чтобы восстановить резервное копирование, удалив ненужные элементы", - подчеркнули в Google.
Следовательно, если лимит памяти на Google Диске будет переполнен, свежие данные из WhatsApp просто не будут включены в резервную копию.
Следить за объемом памяти придется самостоятельно (иллюстративное фото: Рixabay)
Все пользователи, для которых правила будут изменены, получат соответствующее сообщение за приблизительно 30 дней до введения новых "стандартов".
В то же время, для подписчиков тарифного плана Google One эта новость не имеет особого значения.
"Если у вас есть подписка на Google Workspace из-за работы или обучения, на вашу квоту памяти это пока не повлияет", - добавили в компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Google будет удалять "забытые" аккаунты и объясняли, как этого избежать.
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