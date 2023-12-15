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Google видалятиме "забуті" облікові записи. Як знайти і врятувати свій давній Gmail

П'ятниця 15 грудня 2023 15:50
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Google видалятиме "забуті" облікові записи. Як знайти і врятувати свій давній Gmail Сервіси Google - зручні та надійні (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Вже незабаром американська корпорація Google всерйоз візьметься за видалення неактивних облікових записів користувачів. Це знищить усі збережені людьми дані й заблокує доступ до електронного листування у пошті Gmail.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чим пов'язане таке рішення компанії, як уберегти свій акаунт від видалення та відновити роботу у Gmail.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Google, Google Blog, Google Support.

Що змінилось у Google

Ще у травні поточного року в Google повідомили про "оновлення політики неактивного облікового запису".

Аби запобігти ймовірним загрозам - спаму, фішингу та викраденням облікових записів - компанія вирішила "підчистити" вразливі облікові записи, які не використовувалися впродовж тривалого часу й не отримували новітні безпекові налаштування.

Google видалятиме &quot;забуті&quot; облікові записи. Як знайти і врятувати свій давній Gmail

Захищений акаунт (скріншот: blog.google)

Який обліковий запис вважається активним

Будь-який обліковий запис Google вважається активним, якщо ним періодично користуються.

Експерти радять заходити у свій акаунт щонайменше раз на кілька років. В ідеалі - хоча б раз на рік.

При цьому допускається будь-яка "активність" - перегляд пошти й читання електронних листів, використання сховища даних Google Drive, пошук у Google різноманітної інформації, навіть перегляд відео на YouTube.

Google видалятиме &quot;забуті&quot; облікові записи. Як знайти і врятувати свій давній Gmail

Активний обліковий запис (скріншот: blog.google)

Коли Google видалятиме "мертві" акаунти

Вже відтепер - з кінця 2023 року - спеціалісти Google видалятимуть облікові записи користувачів, які не були активними впродовж щонайменше двох років.

Йдеться про весь вміст Google Workspace (пошту Gmail, Google Диск, Google Документи, Google Meet, Google Календар і Google Фото).

Google видалятиме &quot;забуті&quot; облікові записи. Як знайти і врятувати свій давній Gmail

Google Workspace складається з багатьох "елементів" (скріншот: workspace.google.com)

Як врятувати свій старий Gmail

Якщо ви вже дуже давно не заходили до облікового запису в Google і не користувалися поштою Gmail, радимо виправити ситуацію.

У компанії радять, перш за все, перевірити - чи існує обліковий запис. Якщо ж ви не пам'ятаєте ім'я користувача (або пароль), його можна знайти за допомогою інформації, яку ви надавали під час реєстрації:

  • за номером телефону
  • за допомогою резервної електронної адреси
  • за допомогою імені, вказаного в обліковому записі

Google видалятиме &quot;забуті&quot; облікові записи. Як знайти і врятувати свій давній Gmail

Спершу вас попросять ввести номер телефону або резервну адресу (скріншот: accounts.google.com)

Потім необхідно буде дотримуватися низки вказівок, щоб підтвердити, що це - саме ваш обліковий запис (вказати ім'я, дочекатися коду підтвердження на телефоні або у резервній пошті і т.ін.).

Наостанок вам запропонують список імен користувачів, які відповідатимуть вашому обліковому запису (необхідно буде обрати той, що належить саме вам).

Після цього можна буде вільно користуватися акаунтом, заходити у Gmail і не хвилюватися, що ваші дані будуть видалені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Google анонсувала Gemini - найбільший та потужний конкурент ChatGPT.

Читайте також про тренди Google - як змінилися пошукові запити українців за рік.

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