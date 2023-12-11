Комплексний посібник з очищення пам'яті для Android та iOS

Напевно більшість українців хоча б раз у житті, але все ж таки бачили на екрані смартфона повідомлення про те, що у пристрої - недостатньо пам'яті, або ж пам'ять - переповнена. Подолати цю проблему можна різними шляхами.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: iMobie, Guiding Tech, Consumer Reports, Asurion, Breezee, ITbox.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про різні способи звільнення місця на телефоні - як можна очистити пам'ять Android чи iOS.

Зміст

Як звільнити місце на телефоні, нічого не видаляючи

Якщо ваш телефон "пригальмовує" під час роботи або ж повідомляє про недостатню кількість пам'яті на пристрої, не обов'язково потрібно одразу ж щось видаляти.

Перш за все варто спробувати розширити обсяг пам'яті вашого гаджета.

Для цього можна використати SD-карту (більшість сучасних телефонів підтримують їхнє використання та мають для цього спеціальний вільний слот):

для нечастих світлин, невеликої кількості музики чи відео (з роздільною здатністю до Full HD) можна обмежитися 32 ГБ

якщо ви полюбляєте зберігати на телефоні великі обсяги музики та відеоролики з великою роздільною здатністю - варто обрати карту на 64 ГБ або на 128 ГБ

інший імовірний варіант для смартфона може становити зазвичай SD-карту на 256 ГБ

Вставивши обрану карту в телефон, потрібно перенести на неї усі можливі дані (фотографії, аудіо та відеофайли і т. ін.), звільнивши тим самим місце на пристрої.

Якщо ваш смартфон не має слота для microSD (або ж він уже зайнятий), то розвантажити пам'ять смартфона допоможуть хмарні сервіси.

Користувачам пристроїв Android та iOS за замовчуванням доступний Google Диск і iCloud відповідно.

Як швидко очистити пам'ять телефону Андроїд

Для звільнення пам'яті на телефоні Android потрібно зайти в меню "Налаштування", обрати підпункт "Пам'ять" ("Дані та сховище"), перейти до "Використання сховища" й натиснути значок "Очистити" напроти необхідного пункту.

У меню "Дані та сховище" є також підпункт "Автозавантаження медіа", який варто вимкнути.

Якщо ж "майстер очищення" запропонує вам звільнити місце в сховищі автоматично (видаливши обрані ним файли), краще від такої пропозиції відмовитись і натиснути "Не зараз".

Після цього ви побачите перелік "Рекомендується для очищення".

Видалити можна, перш за все, "Непотрібні файли".

Потім варто перевірити "Дані додатків" і обрати до видалення ті файли, які вам не потрібні (найчастіше пам'ять можуть засмічувати месенджери Telegram, WhatsApp та ін.).

Інколи почистити також варто історію та кешовані дані вашого браузера Google Chrome. Для цього потрібно натиснути три крапки у верхньому правому куті - перейти до підпункту "Історія" - обрати "Очистити історію" - обрати тип даних і період - натиснути "Видалити дані".

Якщо для очищення пам'яті у вас є більше, ніж пара хвилин, перевірте також "Дубльовані файли" та "Додатки, які не використовуються".

Наостанок варто виконати ще одну важливу дію (щоб очищений кеш не повертався назад за кілька днів).

У меню "Використання сховища" підніміться у самий верх і перемістіть повзунок "Зберігати медіа" на позначку "3 дні".

Як швидко очистити пам'ять телефону Айфон

У налаштуваннях смартфонів Apple немає спеціальної кнопки або меню для видалення "сміття" - доводиться робити це вручну.

Для того, щоб очистити кеш на iPhone, можна:

звантажити (дані збережуться) або видалити програми, які не використовуються (у головному меню обрати "Налаштування" - "Основні" - "Сховище iPhone")

очистити сховище у месенджерах (у кожному з них доведеться робити це окремо)

видалити завантажені аудіо зі Spotify, Music YouTube, Apple Music

оптимізувати картинки та фото

очистити історію у браузері Safari ("Налаштування" - "Safari" - "Стерти історію та дані сайтів")

Що таке глибоке очищення пам'яті телефону

Глибоке очищення пам'яті телефону відрізняється від швидкого (поверхового) тим, що охоплює пошук і видалення:

спаму

непотрібних APK-файлів (архівованих кодів Android-додатків)

Проводити глибоке чищення пам'яті телефону радять:

за допомогою спеціально створених для цього додатків (програм)

через комп'ютер (ноутбук)

у режимі розробників (цей варіант - лише для просунутих користувачів)

Як повністю очистити телефон на Андроїд

Повністю очистити телефон Android допоможуть спеціалізовані додатки. Найкращими серед них (за функціональністю, зручністю та інтерфейсом) більшість експертів вважають:

Google Files

1Tap Cleaner

Junk Cleaner

One ToolKit

Avast Cleanup

CCleaner

Існує також найбільш "радикальний" метод очищення телефона - скидання телефону до заводських налаштувань.

Це можна зробити двома способами: