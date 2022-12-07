Рейтинг найдивовижніших доісторичних тварин, яких знайшли за останні десятиліття (фото)

Риба з ногами

Рештки цієї тварини виявили 2006 року. Тоді це стало сенсаційним відкриттям. Істота під назвою Tiktaalik була "зразком" того, як саме відбувалась еволюція. Власне вона демонструвала вихід тварин із води на сушу.

Ця риба жила 375 мільйонів років тому. У неї були майже повністю розвинені чотири ноги. Варто зазначити, що тільки через 10 мільйонів років з’явилися перші чотириногі тварини, яких назвали тетраподами.

Ця істота мала ознаки як перших чотириногих наземних тварин, так і риб. Ця знахідка заповнила прогалину, яку існувала у науці.

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Вагітна риба

Сьогодні більшість риб відкладають ікру, тому виявлення давньої вагітної риби здивувало палеонтологів. Скам'янілість показала, що народження живих дитинчат - не є сучасним винаходом.

Materpiscis attenboroughi є найстарішою знайденою вагітною твариною. Збереглася навіть її пуповина. Ця істота жила на планеті трохи раніше Тіктааліка.

"Це показує, що ранні риби з щелепами народжували живих дитинчат. Це було абсолютно несподівано", - прокоментував Гурум.

Знахідка також показує, що риба, мабуть, практикувала внутрішнє запліднення. На відміну від сучасних риб, самець не бризкав молоком на ікру, яка відкладалася у воді.

Птахоподібний динозавр

2011 року в Китаї знайшли рештки тварини, яку назвали Xiaotingia. Ця істота не була птахом, а динозавром з багатьма ознаками птаха. Її тіло було рясно вкрите пір'ям.

Xiaotingia належить до групи, яка еволюціонувала у птахів. Цей динозавр жив 155 мільйонів років тому, тоді як протоптах - 150 мільйонів років тому.

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Динозавр із крилами кажана

Рештки динозавра Yi qi також знайшли у Китаї. Назва у перекладі означає є "дивні крила". Ця істота була описана ще у 2015 році.

Динозавр Yi qi існував на планеті 160 мільйонів років тому. Можливо, жив на деревах і міг ковзати. У тварини були крила як у кажана. Проте це не був ні кажан, ні птах, ні літаюча ящірка.

"Це одна з найбожевільніших речей, які були описані за останні 20 років", - заявив дослідник.

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Анкілозавр із шипами

У Канаді 2017 року знайшли скам'янілість доісторичної істоти. Рештки настільки добре збереглися, що можна було побачити шипи на спині та відбитки шкіри.

"Його знайшли в нафтових пісках в Альберті. Це найкрасивіший анкілозавр і одна з найкрасивіших скам’янілостей динозаврів у світі", - прокоментував Гурум.

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Гігант, що жив до динозаврів

Lisowicia - доісторична істота, яку знайшли у Польщі. Ця тварина була потужної статури, з чотирма лапами. Харчувалася рослинами, її тіло було завдовжки 4,5 метра.

Ці істоти заселяли планету приблизно 205-210 мільйонів років тому.

Тварина не була ані динозавром, ані ссавцем. Хоча ближче до ссавців, ніж до динозаврів. Належить до групи дицинодонтів.

Інші тварини тріасового періоду також знайшли у Польщі. 2012 року виявили хижака, якого називали Smok. В перекладі з польської означає "дракон".

Він нагадує хижого динозавра, але не був ним. Ця істота зникла в тріасовому періоді, коли панівними стали динозаври.

Lisowicia і Smok населяли планету ще до динозаврів (Скриншот)