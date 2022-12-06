Ось таким був би світ, якби динозаври вижили: дослідження вчених

Світ зазнав колосальних змін, коли 66 мільйонів років тому гігантський астероїд врізався в Землю з силою 10 мільярдів атомних бомб. Це змінило хід еволюції.У наслідок катастрофи вимерло близько 90 відсотків видів усього живого.

Про те, яким би був світ і чи появилось би людство, якби не загинули динозаври, повідомляє ресурс Inverse .

Як вимерли динозаври

Вчені змоделювали, що відбулося після влучання астероїда у нашу планету. Небо потемніло, життя на Землі вмирало від нестачі сонячних променів - у рослин зупинився процес фотосинтезу й незабаром вони загинули.

За ними вимерли травоїдні тварини, оскільки не мали чим харчуватись. У результаті із Землі зникло близько 90% всіх видів. Планету оповила темрява, а коли пил осів, усі динозаври, окрім групи птахів, вимерли.

Саме зіткнення планети із астероїдом дало шанс людській еволюції, вважають вчені. Ссавці, що вижили, зокрема протопримати, через мільйони років еволюціонували в людей.

Дослідники пропонують уявити світ, у якому динозаври не вимерли. Можливо, зараз доісторичні істоти стали б надрозумними, змогли підкорювати космос, відкрили б теорію відносності або знайшли спосіб зупинити глобальне потепління.

Що було б, якби динозаври вижили

Припущення щодо масштабної еволюції динозаврів нагадують наукову фантастику, але змушують замислитись над тим, чи випадково людство з'явилося на Землі. Це питання дослідив Ніколас Лонгріч з Університету Бата.

Ще у 1980-х палеонтолог Дейл Рассел запропонував уявний експеримент - уявити, що м'ясоїдний динозавр не загинув від астероїда, а перетворився на розумного користувача інструментів. Припустіть, що планетою пересуваються прямоходячі динозаври з великим мозком і пальцями рук.

Такий сценарій не є неможливим, хоча малоймовірний. Річ у тому, що біологія тварини обмежує напрямок її еволюції. Усі динозаври з часом розвивалось за подібною схемою - перетворювалися на гігантів вагою 30-50 тонн і завдовжки 30 метрів. Це відбувалося на різних континентах і за різних умов, але завжди приводило до одного результату.

При цьому спостерігалась слабка тенденція до збільшення розміру мозку. У кращому випадку він важив близько 40 грамів, а у велоцираптора - лише 15 грамів. Приміром у людини мозок важить близько 1,3 кг.

Скільки важив мозок у різних видів тварин (Скриншот сайта inverse.com)

З часом динозаври змінювалися: травоїдні стали поширенішими, птахи - різноманітнішими, з'явилися довгоногі та швидші особини. Проте еволюція йшла по колу - приводячи динозаврів до надгігантів із маленьким мозком.

Дослідник наголошує, що у динозаврів було майже 100 мільйонів років на розвиток, але нема причин думати, що вони пішли б радикально новим шляхом еволюції, якби не загинули від астероїда.

Чи з'явились би люди на Землі, якби не вимерли динозаври

Лонгріч вважає, що ссавцям навряд би вдалося витіснити динозаврів, якби астероїд їх не знищив. Ті б досі бродили по Землі, їхні розміри б були гігантськими, а от мозок малим.

При цьому ссавці ніколи не ставали супергігантами, але демонстрували розвиток великого мозку. Наприклад, у косаток, кашалотів, слонів, та людиноподібних мавп.

Цікаво, що деякі нащадки динозаврів - ворони й папуги, мають складно влаштований мозок. Вони здатні говорити, рахувати й навіть використовувати інструменти. Але найбільший мозок і найскладніша поведінка саме у ссавців.

Людська еволюція не була неминучою - про це свідчить еволюція приматів. Коли ті досягли Південної Америки 35 мільйонів років тому, то розвинулися в інші види мавп.

При цьому вони тричі досягали Північної Америки й щоразу вимирали. І тільки в Африці вони змогли еволюціонувати на людиноподібних мавп, а через 7 мільйонів років перетворитися на сучасних людей.

Тому, навіть після знищення динозаврів 66 мільйонів років для появи людини знадобилося правильне поєднання можливостей та удачі.