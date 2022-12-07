Рейтинг самых удивительных доисторических животных, найденных за последние десятилетия (фото)

Рыба с ногами

Остатки этого животного обнаружили в 2006 году. Тогда это явилось сенсационным открытием. Существо под названием Tiktaalik было "образцом" того, как именно происходила эволюция. Оно демонстрировало выход животных из воды на сушу.

Эта рыба жила 375 миллионов лет назад. У нее было почти полностью развито четыре ноги. Стоит отметить, что только через 10 миллионов лет появились первые четвероногие животные, которых назвали тетраподами.

Это существо имело признаки как первых четвероногих наземных животных, так и рыб. Эта находка восполнила пробел, существовавший в науке.

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Беременная рыба

Сегодня большинство рыб откладывают икру, поэтому обнаружение древней беременной рыбы удивило палеонтологов. Окаменелость показала, что рождение живых детенышей - не является современным изобретением.

Materpiscis attenboroughi является старейшим найденным беременным животным. Сохранилась даже пуповина. Это существо жило на планете чуть раньше чем Tiktaalik.

"Это показывает, что ранние рыбы с челюстями рожали живых детенышей. Это было совершенно неожиданно", - прокомментировал Хурум.

Находка также показывает, что рыба, вероятно, практиковала внутреннее оплодотворение. В отличие от современных рыб, самец не брызгал молоком на икру, которая откладывалась в воде.

Птицеобразный динозавр

В 2011 году в Китае нашли останки животного, которое назвали Xiaotingia. Это существо не было птицей, а динозавром со многими признаками птицы. Ее тело было обильно покрыто перьями.

Xiaotingia принадлежит к группе, которая эволюционировала у птиц. Этот динозавр жил 155 миллионов лет назад, тогда как протопты - 150 миллионов лет назад.

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Динозавр с крыльями летучей мыши

Остатки динозавра Yi qi также обнаружили в Китае. Название в переводе означает "странные крылья". Это существо было описано еще в 2015 году.

Динозавр Yi Qi существовал на планете 160 миллионов лет назад. Может, жил на деревьях и мог скользить. У животного были крылья как у летучей мыши. Однако это не была ни летучая мышь, ни птица, ни летающая ящерица.

"Это одна из самых безумных вещей, которые были описаны за последние 20 лет", - заявил исследователь.

(скриншот)

Анкилозавр с шипами

В Канаде в 2017 году нашли окаменение доисторического существа. Остатки настолько хорошо сохранились, что можно было увидеть шипы на спине и отпечатки кожи.

"Его нашли в нефтяных песках в Альберте. Это самый красивый анкилозавр и одна из красивейших окаменелостей динозавров в мире", - прокомментировал Гурум.

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Гигант, живший до динозавров

Lisowicia - доисторическое существо, которое нашли в Польше. Это животное было мощного телосложения, с четырьмя лапами. Его тело было длиной 4,5 метра. Питалось оно растениями.

Эти существа заселяли планету примерно 205-210 миллионов лет назад.

Животное не было ни динозавром, ни млекопитающим. Хотя ближе к млекопитающим, чем к динозаврам. Относится к группе дицинодонтов.

Другие животные триасового периода также обнаружили в Польше. В 2012 году нашли хищника, которого называли Smok. В переводе с польского означает "дракон".

Он похож на хищного динозавра, но не был им. Это существо исчезло в триасовом периоде, когда господствующими стали динозавры.

Lisowicia и Smok населяли планету еще до динозавров (Скриншот)