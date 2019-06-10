Рейсы переносят уже 15 часов: в Борисполе снова застряли пассажиры

В аэропорту Борисполь застряли несколько сот пассажиров, которые должны были вылететь рейсом PQ 7001 Киев - Хургада авиакомпании SkyUp в 00:05. Подробности сообщает УНН.

Туристы, которые должны были отправиться в Египет, не смогли вылететь ночным рейсом компании SkyUp. Через некоторое время им сообщили, что самолет неисправен и его заменят. Однако вылет переносили уже несколько раз и все это время сотни пассажиров находятся в аэропорту.

"Время отлета устанавливает не аэропорт, а конкретно авиакомпания. Для уточнения этой информации нужно обращаться в SkyUp", - сообщили на горячей линии аэропорта Борисполь.

В Борисполе застрали сотни пассажиров (УНИАН)

После того, как пассажиры провели бессонную ночь в аэропорту, и общая задержка составила почти 15 часов, им сообщили, что появилась замена. Это аэробус буковинских аэролиний. В аэропорту подтвердили, что есть рейс BQ 7001 на Хургаду от компании Bukovina Airlines, однако отметили, что нет никаких гарантий, что пассажиров рейса SkyUp на него посадят.

"Но я не могу вам гарантировать, что пассажиров с рейса SkyUp пересадят на этот самолет", - уточнили на горячей линии аэропорта "Борисполь".

К сожалению, это не первая поломка в авиакомпании SkyUp и ранее мы сообщали о том, что в аэропорту "Борисполь" застряли сотни пассажиров, которые должны были улететь на отдых в Египет.

Кроме того, у граждан Украины возникают проблемы с возвращением домой рейсами этой же авиакомпании. В мае отменили все лоукосты из Египта и без воды и еды осталось 170 человек, среди которых было много маленьких детей.