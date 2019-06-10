Рейс переносять вже 15 годин: у Борисполі знову застрягли пасажири

В аеропорту Бориспіль застрягли кілька сотень пасажирів, які повинні були вилетіти рейсом PQ 7001 Київ - Хургада авіакомпанії SkyUp о 00:05. Подробиці повідомляє УНН.

Туристи, які повинні були відправитися в Єгипет, не змогли вилетіти нічним рейсом компанії SkyUp. Через деякий час їм повідомили, що літак несправний і його замінять. Однак виліт переносили вже кілька разів і весь цей час сотні пасажирів знаходяться в аеропорту.

"Час відльоту встановлює не аеропорт, а конкретно авіакомпанія. Для уточнення цієї інформації потрібно звертатися в SkyUp", - повідомили на гарячій лінії аеропорту Бориспіль.

Борисполі застрали сотні пасажирів (УНІАН)

Після того, як пасажири провели безсонну ніч в аеропорту, і загальна затримка склала майже 15 годин, їм повідомили, що з'явилася заміна. Це аеробус буковинських аэролиний. В Борисполі підтвердили, що є рейс BQ 7001 на Хургаду від компанії Bukovina Airlines, однак зазначили, що немає ніяких гарантій, що пасажирів рейсу SkyUp на нього посадять.

"Але я не можу вам гарантувати, що пасажирів з рейсу SkyUp пересадять на цей літак", - уточнили на гарячій лінії аеропорту "Бориспіль".

На жаль, це не перша поломка в авіакомпанії SkyUp і раніше ми повідомляли про те, що в аеропорту "Бориспіль" застрягли сотні пасажирів, які повинні були полетіти на відпочинок в Єгипет.

Крім того, у громадян України виникають проблеми з поверненням додому рейсами цієї ж авіакомпанії. У травні скасували всі лоукости з Єгипту і без води і їжі залишилося 170 осіб, серед яких було багато маленьких дітей.