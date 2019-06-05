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Застряли в аэропорту "Борисполь": сотни украинцев с детьми не могут улететь на отдых

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 16:33
Застряли в аэропорту "Борисполь": сотни украинцев с детьми не могут улететь на отдых
В аэропорту "Борисполь" застряли сотни украинцев с детьми (иллюстративное фото: pixabay.com)

Аэропорт "Борисполь" забит украинскими туристами, которые ждут свой самолет

В аэропорту "Борисполь" происходит коллапс. Сотни туристов не могут улететь из Украины в Египет. Люди более 12 часов находятся на территории аэропорта в ожидании вылета в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает "Сегодня".

Самолет авиакомпании SkyUp Airlines должен был вылететь в Египет 5 июня в 00:05, но до сих пор туристы, среди которых около 70 детей, находятся в ожидании.

Один из пассажиров Дмитрий рассказал, что они прошли регистрацию 4 июня в 22:40. При этом до 3 часов ночи на людей никто не обращал внимания. После этого люди приняли решение блокировать вылет следующего самолета, чтобы таким образом привлечь к себе внимание.

Застряли в аэропорту &quot;Борисполь&quot;: сотни украинцев с детьми не могут улететь на отдых

В аэропорту "Борисполь" застряли сотни украинцев с детьми (фото: с соцсетей)

В 3:15 к ним вышел представитель авиакомпании, который заявил, что вылет задерживается из-за технической поломки самолета, так как у него отпала какая-то деталь.

Мужчина вместе с женой собрался провести медовый месяц в Шарм-эль-Шейхе. Они купили билеты за 890 евро на двоих у туроператора Tui. Другие пассажиры приобретали билеты через Join UP! и Tui и платили около 1000–1500 евро. Но никто из туроператоров не связался с пассажирами в связи с задержкой рейса и не позаботился о них.

Застряли в аэропорту &quot;Борисполь&quot;: сотни украинцев с детьми не могут улететь на отдых

В аэропорту "Борисполь" застряли сотни украинцев с детьми (фото: с соцсетей)

По словам очевидца, в аэропорт ночью приехала полиция, но не для того, чтобы разобраться в ситуации, а для охраны представителей авиакомпании. Пассажиры написали коллективную жалобу на авиакомпанию. День своего отдыха они уже потеряли, а сколько им еще ожидать на вылет неизвестно.

Напомним, что Кабмин утвердил изменения в условиях осуществления деятельности туристических операторов. Это должно помочь избежать коллапсов.

Ранее сообщалось о том, что в Египте без воды и еды застряли 170 украинцев. Люди несколько дней не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха домой.

 

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