Готовим настоящий крымскотатарский мясной пирог кобете: просто и невероятно вкусно!
Мясной пирог кобете считается традиционным крымскотатарским блюдом, которое готовят на важные календарные и семейные праздники, такие как свадьба или же Новый год. Собственно, основными ингредиентами блюда являются мясо, картофель, и конечно же традиционные приправы - все это запеченное в тесте.
Рецептом пирога поделился шеф-повар Денис Крамаренко на сайте Їzhakultura.
Для начала нам понадобится нож, кухонная доска, три миски, пищевая пленка, ложка, скалка, духовой шкаф, а также круглая форма круглая для запекания диаметром 24 см.
Ингредиенты для нашего пирога
Для теста:
- Мука пшеничная высшего сорта просеянная - 300 г
- масло сливочное - 200 г
- Яйцо куриное - 1 шт.
- соль - 5 г
- уксус винный - 20 г
- вода холодная - 80 г
Для мясной начинки:
- говядина - 400 г
- масло сливочное - 50 г
- Картофель - 500 г
- лук - 400 г
- зелень кинзы - 50 г
- бульон - 100 г
- соль - 3 г
- черный перец - 2 г
- красный перец - 1 г
- зира - 2 г
Фото: так должен выглядеть наш готовый пирог (yizhakultura.com)
Пошаговое приготовление кобете
Для приготовления теста в муку добавьте нарезанное холодное масло и перетрите в крошку, добавьте яйцо, смешанное с уксусом, водой и солью. Быстро замесите тесто.
Разделите на две части - 2/3 и 1/3, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час.
Тем временем мясо и лук нарежьте мелкими кубиками, перемешайте и добавьте сливочное масло, соль, перец, зиру, зелень и холодный бульон.
Отдельно тонкими пластинками нарежьте картофель.
Возьмите 2/3 теста и тонко раскатайте, положите в форму диаметром 24 см.
Первым слоем в форму с тестом выложите половину тонко нарезанного картофеля и присыпьте солью.
Вторым слоем - мясо со специями и накройте остальными нарезанного картофеля.
Затем надо раскатать оставшееся тесто (верхний слой пирога) и накрыть им форму. Крепко соедините пальцами нижний и верхний слои теста.
Смажьте тесто яйцом, перемешанным с бульоном и поставьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать пирог надо 50 минут при температуре 180 градусов.
Подают кобете горячим.
Ранее мы писали, что шеф-повар поделился секретом приготовления пиццы дома, рассказав, как правильно выбрать сыр.
Также сообщалось, как правильно приготовить идеальную квашеную капусту - сколько соли добавить, чтобы она не портилась и не горчила.