Рецепт смаженої хамси по-кримськотатарськи за спецтехнологією: готуємо дешево і швидко!

Хамса - надзвичайно популярна риба в кримськотатарській кухні. Готувати таку рибку швидко, а коштує вона небагато. Пропонуємо вам разом зі Styler приготувати смачну хамсу-тава - страву, схожу на сонце, яка обов'язково прийдеться вам до смаку.

За словами експертки, для кримськотатарської кулінарної традиції смаження хамси вирізняла специфічна технологія, яка забезпечує ергономічність приготування цієї страви та її красу.

Інгредієнти:

хамса - 300 г,

борошно - 50 г,

сіль, чорний перець за смаком

олія - 70 мл,

лимон - половинка,

цибуля - половинка.

Фото: Так буде виглядати наша готова страва (yizhakultura.com)

Приготування хамса-тава

Хамсу чистимо, виймаємо нутрощі. Солимо та перчимо рибу.

Розігріваємо сковорідку, вливаємо трохи рослинної олії. Рибу обкачуємо в борошні. Викладаємо рибу на сковорідку колом, наприклад, хвостами до бортів сковорідки.

Перевертаємо це "рибне коло" так: накриваємо сковорідку великою тарілкою, перевертаємо і на сковорідку з тарілки рибу викладаємо вже іншим боком.

Приправляємо свіжою цибулею, лимоном та зеленню.

Наша сонячна хамса-тава готова до вживання!