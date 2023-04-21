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Рецепт найсмачнішого бананового печива, яке готується на "раз, два"

Фото: Рецепт бананового печива (pixabay.com)
Автор: Styler

Бананове печиво, яке принесе користь, а не шкоду, легко приготувати вдома. Цим смаколиком ви потішите себе та близьких!

Рецептом випічки поділився у Instagram кулінар Андрій Клюс.

Інгредієнти для бананового печива

  • 2 невеликі банани
  • 70 г вівсяних пластівців
  • 50 г в'яленої журавлини
  • 30-50 г чорного шоколаду для декору, можна заморочитись і знайти шоколад без цукру
  • Насіння, горіхи або їхня суміш на декор 30-50 г.
  • Можна додати солону карамель, але вже буде калорійнішим.

Покроковий рецепт приготування

Перемішайте вилкою банани. Змішайте їх з вівсянкою та журавлиною, перемішайте і залиште на 10 хв набухнути та з'єднатися. Прогрійте духовку до 180 градусів, у цей час – сформуйте диски з маси.

Повинно в середньому вийти 8 штук, запікайте 20 хвилин. Розтопіть на водяній бані шоколад, полийте трохи в центр печива, посипте декором (горіхи, насіння). Дайте шоколаду затвердіти або їжте одразу. Смачного!

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