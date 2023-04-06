ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Так ви запечені яблука ще не готували. Приголомшливий рецепт від Клопотенка

Новость на русском →
Четвер 06 квітня 2023 15:27
Так ви запечені яблука ще не готували. Приголомшливий рецепт від Клопотенка Фото: Клопотенко дав рецепт запечених яблук (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Печені яблука - це десерт родом із дитинства, який ми звикли їсти з кисломолочним сиром. Але фрукт можна приготувати інакше так, що він нагадуватиме яблучний штрудель.

Рецептом ласощів поділився в Instagram кулінар та ресторатор Євген Клопотенко.

Інгредієнти

  • 4 яблука
  • 100 грамів волоських горіхів
  • 100 г цукрового печива
  • 1 ч.л меду
  • 5 грамів вершкового масла

Покроковий рецепт приготування запечених яблук від Клопотенка

Візьміть 4 яблука, розріжте і вийміть із них серцевину і трохи м'якоті (ложкою або ножем нуазет).

Відступ від стінок має бути десь 0,5 см. Перебийте в блендері 100 г волоських горіхів та 100 г цукрового печива.

Наповніть цими крихтами серединки яблук. Зверху на кожне яблуко додайте по 1 ч.л меду та 5 г вершкового масла.

Далі викладіть яблука на лист, застелений пергаментом і випікайте в духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів (залежно від сорту яблук).

Їжте яблука гарячими із кулькою ванільного морозива.

Нагадаємо, що Клопотенко представив рецепт найсмачніших цукерок, які набагато корисніші за магазинні.

А раніше Клопотенко дав рецепт легендарних сирників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко