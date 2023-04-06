Так ви запечені яблука ще не готували. Приголомшливий рецепт від Клопотенка
Печені яблука - це десерт родом із дитинства, який ми звикли їсти з кисломолочним сиром. Але фрукт можна приготувати інакше так, що він нагадуватиме яблучний штрудель.
Рецептом ласощів поділився в Instagram кулінар та ресторатор Євген Клопотенко.
Інгредієнти
- 4 яблука
- 100 грамів волоських горіхів
- 100 г цукрового печива
- 1 ч.л меду
- 5 грамів вершкового масла
Покроковий рецепт приготування запечених яблук від Клопотенка
Візьміть 4 яблука, розріжте і вийміть із них серцевину і трохи м'якоті (ложкою або ножем нуазет).
Відступ від стінок має бути десь 0,5 см. Перебийте в блендері 100 г волоських горіхів та 100 г цукрового печива.
Наповніть цими крихтами серединки яблук. Зверху на кожне яблуко додайте по 1 ч.л меду та 5 г вершкового масла.
Далі викладіть яблука на лист, застелений пергаментом і випікайте в духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів (залежно від сорту яблук).
Їжте яблука гарячими із кулькою ванільного морозива.
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