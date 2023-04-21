Рецепт вкуснейшего бананового печенья, которое готовится на "раз, два"

Банановое печенье, которое принесет пользу, а не вред, легко приготовить дома. Этой вкусностью вы порадуете себя и близких!
Рецептом выпечки поделился в Instagram кулинар Андрей Клюс.
Подавите вилкой бананы. Смешайте их с овсянкой и клюквой, перемешайте и оставьте на 10 мин набухнуть и соединиться. Прогрейте духовку до 180 градусов, в это время - сформируйте диски из массы.
Должно в среднем получиться 8 штук, запекайте 20 минут. Растопите на водяной бане шоколад, полейте по чуть-чуть в центр печенья, посыпьте декором (орехи, семена). Дайте шоколаду затвердеть или ешьте сразу. Приятного аппетита!
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