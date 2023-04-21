RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рецепт вкуснейшего бананового печенья, которое готовится на "раз, два"

Фото: Рецепт бананового печенья (pixabay.com)
Автор: Styler

Банановое печенье, которое принесет пользу, а не вред, легко приготовить дома. Этой вкусностью вы порадуете себя и близких!

Рецептом выпечки поделился в Instagram кулинар Андрей Клюс.

Ингредиенты для бананового печенья

  • 2 небольших банана
  • 70г овсяных хлопьев
  • 50г вяленой клюквы
  • 30-50 г черного шоколада для декора, можно заморочиться и найти шоколад без сахара
  • Семена, орехи или их смесь на декор 30-50г.
  • Можно добавить соленую карамель, но уже будет калорийнее.

Пошаговый рецепт приготовления

Подавите вилкой бананы. Смешайте их с овсянкой и клюквой, перемешайте и оставьте на 10 мин набухнуть и соединиться. Прогрейте духовку до 180 градусов, в это время - сформируйте диски из массы.

Должно в среднем получиться 8 штук, запекайте 20 минут. Растопите на водяной бане шоколад, полейте по чуть-чуть в центр печенья, посыпьте декором (орехи, семена). Дайте шоколаду затвердеть или ешьте сразу. Приятного аппетита!

Читайте также, потрясающий рецепт запеченых яблок от Клопотенко.

А до этого Клопотенко дал рецепт легендарных сырников.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептпеченье