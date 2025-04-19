Рецепт ідеального холодцю на Великдень: прозорий, смачний і без желатину

Інгредієнти:

1 кг свинячих ніжок (або свинина з кісткою)

500 г свинячого м'яса (м’якоть) - для смаку та текстури

1 куряча грудка (для легкості та смаку)

1 велика цибулина

3-4 зубчики часнику

3 лаврових листи

10-15 горошин чорного перцю

Сіль до свого смаку

2 літри води

Морква (за бажанням)

Петрушка для прикраси

Приготування:

Підготовка м'яса:

Ретельно помити свинячі ніжки, м'ясо та курячу грудку. Потім покласти їх у велику каструлю і залити холодною водою. Довести до кипіння і зняти піну. Це важливий етап, щоб холодець вийшов прозорим.

Варка бульйону:

Додати у каструлю лавровий лист, чорний перець та цілу очищену цибулю. Варити на слабкому вогні 4-5 годин, періодично знімаючи піну. Чим довше вариться бульйон, тим прозоріший він буде.

Проціджування:

Коли бульйон готовий, вийняти м'ясо, цибулю та лавровий лист. Через дрібне сито процідити бульйон, щоб не було дрібних частинок, і він був абсолютно чистим.

Додавання овочів:

За бажанням можна додати в бульйон моркву, яку потрібно попередньо відварити окремо, нарізати та покласти в холодець для кольору та аромату.

Остаточне приготування:

М'ясо порізати на дрібні шматочки, додати у бульйон разом з часником, посолити до свого смаку. Дати бульйону знову закипіти.

Формування холодцю:

Перелити бульйон у форми, на дно яких можна викласти шматочки моркви або зелень для краси. Охолодити до кімнатної температури, а потім поставити в холодильник на 6-8 годин, щоб застигло.

Рекомендації:

Якщо бульйон занадто рідкий, можна додати ще трохи кісток, щоб додати більшої желатиноподібної текстури.

Для прикраси та більш естетичного вигляду можна додати тонкі скибочки вареної моркви або петрушку.