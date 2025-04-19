Рецепт идеального холодца на Пасху: прозрачный, вкусный и без желатина

Хочешь приготовить идеальный холодец на Пасху, но без желатина? Этот рецепт позволит получить прозрачный, вкусный и настоящий холодец, который станет украшением на праздничном столе.
Как приготовить идеальный холодец на Пасху без желатина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Подготовка мяса:
Тщательно помыть свиные ножки, мясо и куриную грудку. Затем положить их в большую кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и снять пену. Это важный этап, чтобы холодец получился прозрачным.
Варка бульона:
Добавить в кастрюлю лавровый лист, черный перец и целый очищенный лук. Варить на слабом огне 4-5 часов, периодически снимая пену. Чем дольше варится бульон, тем прозрачнее он будет.
Процеживание:
Когда бульон готов, вынуть мясо, лук и лавровый лист. Через мелкое сито процедить бульон, чтобы не было мелких частиц, и он был абсолютно чистым.
Добавление овощей:
По желанию можно добавить в бульон морковь, которую нужно предварительно отварить отдельно, нарезать и положить в холодец для цвета и аромата.
Окончательное приготовление:
Мясо порезать на мелкие кусочки, добавить в бульон вместе с чесноком, посолить по своему вкусу. Дать бульону снова закипеть.
Формирование холодца:
Перелить бульон в формы, на дно которых можно выложить кусочки моркови или зелень для красоты. Охладить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на 6-8 часов, чтобы застыло.
Рекомендации:
Если бульон слишком жидкий, можно добавить еще немного костей, чтобы добавить большей желатиноподобной текстуры.
Для украшения и более эстетичного вида можно добавить тонкие ломтики вареной моркови или петрушку.
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