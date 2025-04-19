Рецепт идеального холодца на Пасху: прозрачный, вкусный и без желатина

Ингредиенты:

1 кг свиных ножек (или свинина с костью)

500 г свиного мяса (мякоть) - для вкуса и текстуры

1 куриная грудка (для легкости и вкуса)

1 большая луковица

3-4 зубчика чеснока

3 лавровых листа

10-15 горошин черного перца

Соль по своему вкусу

2 литра воды

Морковь (по желанию)

Петрушка для украшения

Приготовление:

Подготовка мяса:

Тщательно помыть свиные ножки, мясо и куриную грудку. Затем положить их в большую кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и снять пену. Это важный этап, чтобы холодец получился прозрачным.

Варка бульона:

Добавить в кастрюлю лавровый лист, черный перец и целый очищенный лук. Варить на слабом огне 4-5 часов, периодически снимая пену. Чем дольше варится бульон, тем прозрачнее он будет.

Процеживание:

Когда бульон готов, вынуть мясо, лук и лавровый лист. Через мелкое сито процедить бульон, чтобы не было мелких частиц, и он был абсолютно чистым.

Добавление овощей:

По желанию можно добавить в бульон морковь, которую нужно предварительно отварить отдельно, нарезать и положить в холодец для цвета и аромата.

Окончательное приготовление:

Мясо порезать на мелкие кусочки, добавить в бульон вместе с чесноком, посолить по своему вкусу. Дать бульону снова закипеть.

Формирование холодца:

Перелить бульон в формы, на дно которых можно выложить кусочки моркови или зелень для красоты. Охладить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на 6-8 часов, чтобы застыло.

Рекомендации:

Если бульон слишком жидкий, можно добавить еще немного костей, чтобы добавить большей желатиноподобной текстуры.

Для украшения и более эстетичного вида можно добавить тонкие ломтики вареной моркови или петрушку.