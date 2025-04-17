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Домашній майонез за 5 хвилин: ідеальний рецепт для великодніх салатів

Четвер 17 квітня 2025 18:45
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Домашній майонез за 5 хвилин: ідеальний рецепт для великодніх салатів Як приготувати смачний домашній майонез за 5 хвилин (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Домашній майонез - це не лише про смак, а й про впевненість у якості продукту. Готується за 5 хвилин, не містить консервантів і чудово підходить до великодніх салатів. Цей простий рецепт стане улюбленим у вашій родині.

Як приготувати домашній майонез за 5 хвилин з яйцями та без них, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому варто робити домашній майонез

Магазинний майонез часто містить консерванти, підсилювачі смаку та крохмаль. У домашньому варіанті ви контролюєте кожен інгредієнт - і отримуєте чистий, насичений смак.

Рецепт №1 - Класичний майонез за 5 хвилин

Інгредієнти:

  • 1 яйце кімнатної температури
  • 200 мл олії (соняшникової або виноградної)
  • 1 ч. ложка гірчиці
  • 1 ч. ложка лимонного соку або яблучного оцту
  • дрібка солі

Приготування:

У вузьку ємність покласти яйце, додати сіль, гірчицю та лимонний сік.

Залити олію.

Занурити блендер до дна і збивати, не піднімаючи, 10 секунд.

Потім плавно підняти блендер - і майонез готовий.Домашній майонез за 5 хвилин: ідеальний рецепт для великодніх салатівДомашній майонез значно смачніший за магазинний (фото: freepik.com)

Рецепт №2 - Без яєць

Інгредієнти:

  • 100 мл молока (будь-якої жирності)
  • 200 мл олії
  • 1 ч. ложка лимонного соку
  • 1 ч. ложка гірчиці
  • дрібка солі

Приготування:

У чашу блендера влити молоко та олію.

Збити до густоти.

Додати гірчицю, лимонний сік і сіль. Збити ще раз.

Цей варіант підходить для тих, хто уникає сирих яєць у стравах.

Важливий секрет:

Смак домашнього майонезу залежить від температури продуктів, з якого ви робите. Всі вони мають бути кімнатної температури - тоді емульсія не буде розшаровуватися, і вийде приємна однорідна структура.

І ще - не варто замінювати гірчицю іншим інгредієнтом, бо вона є ключовою для вашого соусу.

Як зберігати майонез, щоб він не псувався

  • Зберігайте у скляній банці в холодильнику з кришкою
  • Використайте майонез протягом 3-4 днів
  • Не залишайте соус при кімнатній температурі
  • Не додавайте сирі продукти в уже готовий соус

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