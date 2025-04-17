Домашній майонез за 5 хвилин: ідеальний рецепт для великодніх салатів
Домашній майонез - це не лише про смак, а й про впевненість у якості продукту. Готується за 5 хвилин, не містить консервантів і чудово підходить до великодніх салатів. Цей простий рецепт стане улюбленим у вашій родині.
Як приготувати домашній майонез за 5 хвилин з яйцями та без них, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Чому варто робити домашній майонез
Магазинний майонез часто містить консерванти, підсилювачі смаку та крохмаль. У домашньому варіанті ви контролюєте кожен інгредієнт - і отримуєте чистий, насичений смак.
Рецепт №1 - Класичний майонез за 5 хвилин
Інгредієнти:
- 1 яйце кімнатної температури
- 200 мл олії (соняшникової або виноградної)
- 1 ч. ложка гірчиці
- 1 ч. ложка лимонного соку або яблучного оцту
- дрібка солі
Приготування:
У вузьку ємність покласти яйце, додати сіль, гірчицю та лимонний сік.
Залити олію.
Занурити блендер до дна і збивати, не піднімаючи, 10 секунд.
Потім плавно підняти блендер - і майонез готовий.Домашній майонез значно смачніший за магазинний (фото: freepik.com)
Рецепт №2 - Без яєць
Інгредієнти:
- 100 мл молока (будь-якої жирності)
- 200 мл олії
- 1 ч. ложка лимонного соку
- 1 ч. ложка гірчиці
- дрібка солі
Приготування:
У чашу блендера влити молоко та олію.
Збити до густоти.
Додати гірчицю, лимонний сік і сіль. Збити ще раз.
Цей варіант підходить для тих, хто уникає сирих яєць у стравах.
Важливий секрет:
Смак домашнього майонезу залежить від температури продуктів, з якого ви робите. Всі вони мають бути кімнатної температури - тоді емульсія не буде розшаровуватися, і вийде приємна однорідна структура.
І ще - не варто замінювати гірчицю іншим інгредієнтом, бо вона є ключовою для вашого соусу.
Як зберігати майонез, щоб він не псувався
- Зберігайте у скляній банці в холодильнику з кришкою
- Використайте майонез протягом 3-4 днів
- Не залишайте соус при кімнатній температурі
- Не додавайте сирі продукти в уже готовий соус