Рецепт дуже смачного манника. З таким пирогом і торта не потрібно!

Манник можна полюбити лише за його простоту в приготуванні та доступність інгредієнтів. На відміну від бісквіта, він не потребує такої ж уваги, і не такий капризний, як дріжджове тісто.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на рецепт з YouTube-каналу Лілії Цвіт розповідає, як приготувати цю швидку і смачну солодку випічку.

Що вам знадобиться: Кефір - 400 мл

Манка - 200 грамів

Олія - 100 мл

Борошно - 160 грамів

Цукор 130 грамів

Ванільний цукор - 16 грамів

Розпушувач для тіста - 2 чайні ложки

Яблуко - 3-4 шт. Як готувати манник Підготуйте форму розміром 30х18х8 сантиметрів. Очистіть яблука від шкірки, видаліть серединки та наріжте їх довільними шматочками. Для приготування тіста змішайте кефір (можливо замінити йогуртом або кислим молоком), цукор, олію і ванільний цукор. Рецепт манника (фото: скріншот з відео) Додайте манку, борошно та розпушувач. Ретельно перемішайте. Рецепт манника (фото: скріншот з відео) Додайте нарізані яблука в тісто і ще раз перемішайте. Рецепт манника (фото: скріншот з відео) Перекладіть отримане тісто у форму, попередньо покриту пергаментом для випічки. Рецепт манника (фото: скріншот з відео) Розкладіть приготоване тісто у форму і запікайте в духовці протягом 30-40 хвилин за температури 170 градусів. Після готовності випічки, витягніть її з форми, посипте зверху шаром цукрової пудри і наріжте на порції. Рецепт манника (фото: скріншот з відео) Смачного!