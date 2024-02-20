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Смачний козачий пиріг з лівером: готуємо страву старовинної української кухні

Вівторок 20 лютого 2024 07:40
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Смачний козачий пиріг з лівером: готуємо страву старовинної української кухні Як приготувати козачий пиріг з лівером (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Козачий пиріг з лівером - це смачна та поживна випічка зі старовинної української кухні. У давнину у харчування йшло майже все, тому нутрощі тварин також часто використовували для приготування страв. Якщо ви любите лівер, то ця страва - саме для вас.

Як приготувати козачий пиріг з лівером, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

  • Борошно - 300 г
  • Молоко - 250 г
  • Пресовані дріжджі - 30 г
  • Цукор - 1 ст. ложка
  • Яйця курячі - 2 шт.
  • Олія - 90 мл
  • Сіль - до свого смаку

Для начинки:

  • Серце яловиче - 300 г
  • Печінка яловича - 300 г
  • Легені яловичі - 300 г
  • Цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • Олія - 80 мл
  • Яйця курячі - 3 шт.
  • Сіль - до свого смаку
  • Перець мелений - до свого смаку

Як готувати козачий пиріг з лівером

У теплому молоці розчиніть дріжджі разом з цукром. Додайте половину борошна, розмішайте до однорідного стану. Залиште на 2 години у теплому місці. Додайте в опару яйця, сіль, решту борошна і замісіть тісто. В кінці замішування додайте олію і добре вимісіть.

Накрийте тісто рушником і залиште його підходити ще на 1,5 години. Десь за годину один раз обминіть тісто.

Поки тісто підходить, робимо начинку. Серце і легені промийте і замочіть на одну годину у холодній воді. Потім наріжте та відваріть окремо. Серце потрібно варити 1,5 години, а легені - 1 годину.

Печінку промийте, наріжте шматочками та обсмажте у 2 ст. ложках олії 10 хвилин.

Пропустіть через м'ясорубку шматочки серця, легенів та печінки. Цибулю потрібно очистити та нарізати маленькими кубиками. Посмажте в решті олії до золотистого кольору. Змішайте фарш з цибулею, посоліть, додайте перцю та перемішайте.

Яйця зваріть круто (10 хвилин). Потім охолодіть, очистьте і наріжте кружальцями.

Тісто обминіть і 2/3 розкачайте у коло по розміру форми з запасом на бортики. Викладіть тісто у форму, змащену олією та сформуйте бортики.

На тісто викладайте начинку з фаршу, зверху розкладіть кружальця яєць. Розкачайте решту тіста і накрийте ним начинку, краї защипайте. Залиште на 30 хвилин.

Випікайте пиріг у розігрітій духовці до 180 градусів 60-70 хвилин. Пиріг подають гарячим та теплим на обід, він добре поєднується з салатами, соусами чи квашеною капустою.

А ще можна спростити рецепт й взяти готове листкове тісто, а для начинки - курячий лівер.

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