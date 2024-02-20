Рецепт вкуснейшего манника. С таким пирогом и торта не нужно!

Манник можно полюбить только за его простоту в приготовлении и доступность ингредиентов. В отличие от бисквита, он не требует такого же внимания, и не такой капризный, как дрожжевое тесто.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт из YouTube-канала Лилии Цвит рассказывает, как приготовить эту быструю и вкусную сладкую выпечку.

Что вам понадобится: Кефир - 400 мл

Манка - 200 граммов

Масло растительное - 100 мл

Мука - 160 граммов

Сахар - 130 грамм

Ванильный сахар - 16 граммов

Разрыхлитель для теста - 2 чайные ложки

Яблоко - 3-4 шт. Как готовить манник Подготовьте форму размером 30х18х8 сантиметров. Очистите яблоки от кожуры, удалите серединки и нарежьте их произвольными кусочками. Для приготовления теста смешайте кефир (возможно заменить йогуртом или кислым молоком), сахар, масло и ванильный сахар. Рецепт манника (фото: скриншот с видео) Добавьте манку, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте. Рецепт манника (фото: скриншот с видео) Добавьте нарезанные яблоки в тесто и перемешайте еще раз. Рецепт манника (фото: скриншот с видео) Переложите полученное тесто в форму, предварительно покрытую пергаментом для выпечки. Рецепт манника (фото: скриншот с видео) Разложите приготовленное тесто в форму и запекайте в духовке в течение 30-40 минут при температуре 170 градусов. После готовности выпечки, извлеките ее из формы, посыпьте сверху слоем сахарной пудры и нарежьте на порции. Рецепт манника (фото: скриншот с видео) Приятного аппетита!