Карантин выходного дня: для пенсионеров сделали важное уточнение

Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Карантин выходного дня введут уже в ближайшую субботу-воскресенье

Карантин выходного дня начнет действовать уже на ближайших выходных - 14-15 ноября. Новые ограничения распространятся на работу ряда заведений по предоставлению услуг украинцам. Но для пенсионеров в Кабмине сделали важное уточнение.

Так, всем учреждениям нужно будет выделить приоритетные часы для обслуживания людей пожилого возраста (после 60-ти) и людей с инвалидностью. Рекомендуется, чтобы они обслуживались с 10:00 о 20:00.

"Тогда и транспортом они могут доехать, потому что час пик уже проходит, и меньше контактов в помещениях будет с людьми младшего возраста. Это позволит нам спасти жизни пожилых людей", - уточнил Виктор Ляшко.

Что будет работать во время "карантина выходного дня"

магазины, торгующие продуктами питания;

магазины, где 60% площади предназначены для продажи продуктов, топлива, лекарственных средств, изделий медназначения, ветеринарных препаратов;

финансовые учреждения, услуги инкассации и перевозки ценностей;

операторы почтовой связи;

АЗС и СТО.

Общественный транспорт при карантине выходного дня будет работать без ограничений.

Заведения общепита продолжат обслуживать людей, но только с торговлей "на вынос". Отели будут работать и дальше, но только в режиме предоставления услуг размещения.

Карантин выходного дня будет работать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Отметим, что такой формат карантина вводится с 14 по 30 ноября. Но по некоторым данным его могут продлить и после этой даты.

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